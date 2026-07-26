STIŽE NOVI TOPLINSKI VAL U Hrvatskoj temperature do 37 Celzija, kraj se ne nazire

Pljuskovi, grmljavina, nevrijeme praćeno jakim i olujnim vjetrom, a na otocima i opasno jugo. Intenzivne vremenske prilike ovog su ljeta sve češće, a novo nevrijeme moguće je i u nedjelju navečer te tijekom noći na ponedjeljak. Na snazi je i dalje narančasto upozorenje Meteoalarma za područje Jadrana, Istre i Dalmacije. Nakon prolaska nevremena očekuje se postupno smirivanje vremena, a pred nama je nekoliko mirnijih dana, piše Dnevnik Nove TV.

No, prema trenutačnim prognostičkim modelima, stabilno vrijeme neće dugo potrajati. Europu očekuje četvrti toplinski val ove sezone. Snažan i dobro razvijen termobarički greben s Atlantika počet će se premještati prema istoku te će velikom dijelu Europe donijeti suho, vruće i vrlo vruće vrijeme. Takav razvoj vremena nije dobra vijest za već isušeno europsko tlo. Slabe oborine i povremeni lokalni grmljavinski pljuskovi posljednjih tjedana nisu uspjeli dovoljno natopiti tlo. Istodobno, munje tijekom grmljavinskih nevremena u takvim uvjetima mogu biti i uzrok novih požara.

Situacija je već zabrinjavajuća u dijelovima Španjolske i Francuske, gdje su požari posljednjih dana zahvatili velika područja. Prema trenutačnim prognozama, toplinski val postupno će se širiti prema središnjoj i istočnoj Europi, gdje bi se mogao dodatno pojačati. Vrućine bi se tako s kraja srpnja mogle produljiti i na prvi tjedan kolovoza. S porastom temperatura povećavat će se i opasnost od požara, osobito na područjima koja su već pogođena požarima.

Toplinski val neće zaobići ni Hrvatsku. Nakon trenutačnih dnevnih temperatura oko 30 stupnjeva, već sredinom tjedna očekuje se njihov porast na oko 33 stupnja, dok bi do vikenda i tijekom vikenda temperature sve češće mogle dosezati 36 i 37 stupnjeva, a ponegdje i više. Prema trenutačnim prognostičkim izračunima, kraj ovom valu vrućine zasad se ne nazire.