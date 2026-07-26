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VRUĆINE U EUROPI

STIŽE NOVI TOPLINSKI VAL U Hrvatskoj temperature do 37 Celzija, kraj se ne nazire

Piše Iva Tomas,
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STIŽE NOVI TOPLINSKI VAL U Hrvatskoj temperature do 37 Celzija, kraj se ne nazire
Dubrovnik: Ljetne vrućine u gradu | Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL - ilustrativna fotografija
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Nakon trenutačnih dnevnih temperatura oko 30 stupnjeva, već sredinom tjedna očekuje se njihov porast na oko 33 stupnja, dok bi do vikenda i tijekom vikenda temperature sve češće mogle dosezati 36 i 37 stupnjeva

Pljuskovi, grmljavina, nevrijeme praćeno jakim i olujnim vjetrom, a na otocima i opasno jugo. Intenzivne vremenske prilike ovog su ljeta sve češće, a novo nevrijeme moguće je i u nedjelju navečer te tijekom noći na ponedjeljak. Na snazi je i dalje narančasto upozorenje Meteoalarma za područje Jadrana, Istre i Dalmacije. Nakon prolaska nevremena očekuje se postupno smirivanje vremena, a pred nama je nekoliko mirnijih dana, piše Dnevnik Nove TV.

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No, prema trenutačnim prognostičkim modelima, stabilno vrijeme neće dugo potrajati. Europu očekuje četvrti toplinski val ove sezone. Snažan i dobro razvijen termobarički greben s Atlantika počet će se premještati prema istoku te će velikom dijelu Europe donijeti suho, vruće i vrlo vruće vrijeme. Takav razvoj vremena nije dobra vijest za već isušeno europsko tlo. Slabe oborine i povremeni lokalni grmljavinski pljuskovi posljednjih tjedana nisu uspjeli dovoljno natopiti tlo. Istodobno, munje tijekom grmljavinskih nevremena u takvim uvjetima mogu biti i uzrok novih požara.

Situacija je već zabrinjavajuća u dijelovima Španjolske i Francuske, gdje su požari posljednjih dana zahvatili velika područja. Prema trenutačnim prognozama, toplinski val postupno će se širiti prema središnjoj i istočnoj Europi, gdje bi se mogao dodatno pojačati. Vrućine bi se tako s kraja srpnja mogle produljiti i na prvi tjedan kolovoza. S porastom temperatura povećavat će se i opasnost od požara, osobito na područjima koja su već pogođena požarima.

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Toplinski val neće zaobići ni Hrvatsku. Nakon trenutačnih dnevnih temperatura oko 30 stupnjeva, već sredinom tjedna očekuje se njihov porast na oko 33 stupnja, dok bi do vikenda i tijekom vikenda temperature sve češće mogle dosezati 36 i 37 stupnjeva, a ponegdje i više. Prema trenutačnim prognostičkim izračunima, kraj ovom valu vrućine zasad se ne nazire.

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