Stiže novo nevrijeme: DHMZ je upalio alarme za cijelu zemlju

DHMZ je objavio kako će u ponedjeljak biti promjenljivo oblačno, mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, ponegdje i izraženi. Na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj kiša će biti češća i obilnija. Moguće je pritom i grmljavinsko nevrijeme, osobito od sredine dana i u Dalmaciji. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni. Na sjevernom Jadranu umjerena do jaka bura, na srednjem i južnom dijelu slabo do umjereno jugo, prolazno i jak sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura većinom od 21 do 26 °C, u Dalmaciji i malo viša.

U utorak će biti pretežno oblačno s mjestimičnom kišom, češćom u Gorskoj Hrvatskoj. Na Jadranu u noći i ujutro još ponegdje pljuskovi i grmljavina, na jugu moguće i izraženi, a potom je vjerojatan prestanak oborine i postupno smanjenje naoblake. Vjetar umjeren, na udare i jak sjeverni i sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni, navečer u slabljenju. Na Jadranu će puhati umjerena do jaka bura i tramontana, ponegdje na udare i olujna. Jutarnja temperatura zraka većinom između 15 i 20 °C. Najviša dnevna između 18 i 23, na Jadranu od 24 do 29 °C.

DHMZ je za ponedjeljak objavio alarme za cijelu zemlju. Za osječku i zagrebačku te kninsku regiju objavili su žuti alarm zbog grmljavinskih nevremena. za karlovačku i gospićku regiju objavili su narančasti alarm zbog jake kiše i žuti zbog grmljavinskog nevremena. Za riječku regiju objavili su žute alarme zbog jakog vjetra i kiše te narančasti zbog grmljavinskih nevremena. Za splitsku i dubrovačku regiju objavili su narančasti alarm zbog grmljavinskih nevremena i žuti zbog jake kiše. Za zapadnu obalu Istre, Kvarner, Velebitski kanal te Dalmaciju objavili su žuti alarm zbog jakog vjetra.

