Stiže novo nevrijeme, upalili su žuti alarm za dio Hrvatske: Čeka nas kiša i temperature do 26 °C

Kraj tjedna donosi nam novu dozu tmurnog i sivog vremena. Prognostičari DHMZ-a najavili su kako je u petak moguća nova kiša i pljuskovi s grmljavinom, pogotovo na istoku zemlje.

- U većini krajeva djelomice, ponegdje i pretežno sunčano, od sredine dana uz mogućnost za poneki pljusak u Gorskom kotaru i na krajnjem istoku - naveli su prognostičari.

Foto: DHMZ

Što se vjetra tiče, očekuje se slab do umjeren jugozapadni, na Jadranu i sjeverozapadni, a na krajnjem jugu jugo. Najniža jutarnja temperatura od 10 do 15, na Jadranu između 14 i 19 °C. Najviša dnevna uglavnom od 21 do 26 °C.

Foto: DHMZ

DHMZ je izdao žuto upozorenje za dubrovačko, zagrebačko, karlovačko područje i Slavoniju, a za Liku, Rijeku i Dalmaciju zeleno.

- U petak na istoku Hrvatske dosta sunčana vremena, uz ponegdje umjeren jugozapadni i zapadni vjetar. U Srijemu će još puhati jugoistočnjak uz povećanu vjerojatnost za kišu, moguće i izraženije pljuskove sredinom dana i popodne - izvijestio je Krunoslav Mikec za HRT.

Središnja Hrvatska

U središnjoj Hrvatskoj od 22 do 25 °C. Danju uglavnom sunčano, samo još na sjeveru područja ujutro uz više oblaka, moguće i kišu. Puhat će slab i umjeren jugozapadnjak.

Gorska Hrvatska

Jugozapadnog vjetra će biti i u Gorskoj Hrvatskoj te na sjevernom Jadranu, a u drugom dijelu dana na moru mjestimice i jugo. Bit će većinom sunčano, a uz jači razvoj oblaka poneki je pljusak moguć u unutrašnjosti Istre te u Gorskom kotaru.

Dalmacija i jug zemlje

Pokojeg pljuska može biti i ponegdje u Zagori dok će drugdje u unutrašnjosti Dalmacije i na srednjem Jadranu prevladavati sunčano. Najviša temperatura zraka od 23 do 26 °C, a puhat će jugozapadni i zapadni, mjestimice i sjeverozapadni vjetar.

Na jugu Hrvatske još veći dio dana jugo, ponegdje u noći i ujutro i jako. Na otvorenom moru zapuhat će sjeverozapadnjak. Dan će obilovati sunčanim vremenom, no mjestimice uz jači razvoj oblaka može biti pljuska ili samo malo kratkotrajne slabe kiše."