OPASNO VRIJEME

Stiže novo pogoršanje vremena: Pljuskovi i grmljavina u petak, na snazi narančasti meteoalarm

Piše HINA,
Olujno nevrijeme zahvatilo Zagreb | Foto: Luka Antunac/PIXSELL

DHMZ upozorava na nestabilan petak uz obilniju kišu, moguće nevrijeme i snažno jugo. Najveći rizik od jačih grmljavinskih pljuskova prijeti dijelovima Dalmacije.

Hrvatsku u petak očekuje novo pogoršanje vremena. Prema prognozi Državnog hidrometeorološkog zavoda, pred nama je promjenjiv i nestabilan dan uz izmjenu oblaka i sunčanih razdoblja, ali i čestu kišu, lokalno izraženije pljuskove te grmljavinsko nevrijeme. Meteorolozi upozoravaju da bi najintenzivniji pljuskovi mogli zahvatiti pojedine dijelove zemlje tijekom noći i ranih jutarnjih sati, a novo jače pogoršanje moguće je ponovno navečer i u noći, ponajprije na sjevernom Jadranu i u Dalmaciji. Jutarnje temperature kretat će se između 7 i 12 stupnjeva, dok će na obali biti nešto toplije, od 11 do 16 °C. Najviša dnevna temperatura uglavnom će biti između 16 i 21 stupanj.

Foto: DHMZ

Osim kiše i grmljavine, probleme bi mogao stvarati i jak vjetar. U unutrašnjosti će puhati umjeren južni i jugozapadni vjetar, dok su u gorju mogući i jaki udari.

Na Jadranu će prevladavati umjereno do jako jugo i južni vjetar, a na sjevernom dijelu obale jugozapadnjak. Posebna upozorenja izdana su za Velebitski kanal, Kvarner te sjevernu i južnu Dalmaciju, gdje bi snažni udari mogli otežavati pomorski promet.

DHMZ upalio meteoalarm zbog nevremena za cijelu Hrvatsku: 'Moguće su bujične poplave...'
DHMZ upalio meteoalarm zbog nevremena za cijelu Hrvatsku: 'Moguće su bujične poplave...'

Zbog opasnih vremenskih uvjeta DHMZ je za Kninsku i Splitsku regiju izdao narančasto upozorenje, što znači da postoji povećan rizik od snažnih grmljavinskih nevremena, obilnije kiše i mogućih olujnih udara vjetra.

Za ostatak Hrvatske na snazi je žuti meteoalarm, koji upozorava na potencijalno opasne vremenske prilike i potrebu dodatnog opreza.

Foto: DHMZ

Meteorolozi upozoravaju i na mogućnost bujičnih te urbanih poplava, osobito ondje gdje u kratkom vremenu padne velika količina kiše.

Građanima se savjetuje da prate najnovije prognoze i upozorenja te da planirane aktivnosti prilagode vremenskim uvjetima. Vozačima se preporučuje provjera stanja na cestama prije polaska, a pomorcima da redovito prate posebna upozorenja za Jadran.

