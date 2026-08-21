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SRPANJSKO USKLAĐIVANJE

Stiže novo povećanje mirovina: Evo koliko će građani dobiti

Piše 24sata,
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Stiže novo povećanje mirovina: Evo koliko će građani dobiti
Foto: 123RF - ILUSTRACIJA
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Isplata uvećanih mirovina očekuje se u rujnu, kada će biti isplaćena i pripadajuća razlika za srpanj

Državni zavod za statistiku u petak je objavio podatke o prosječnim plaćama za lipanj, čime su postali poznati svi parametri potrebni za izračun srpanjskog usklađivanja. Prema izračunu Večernjeg lista, mirovine bi trebale porasti 5,38 posto. Na prosječnu mirovinu od 711 eura to znači povećanje od približno 38 eura mjesečno, odnosno na oko 749 eura, piše novinarka Ljubica Gatarić.

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Iz tog su prosjeka isključene mirovine koje se isplaćuju korisnicima u inozemstvu, no i one se usklađuju prema istim pravilima. Prosječna mirovina koja se isplaćuje u inozemstvo iznosi 194 eura, a prima je oko 194 tisuće korisnika koji žive izvan Hrvatske. Konačnu odluku o stopi usklađivanja ipak treba donijeti Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO).

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Isplata uvećanih mirovina očekuje se u rujnu, kada će biti isplaćena i pripadajuća razlika za srpanj. To znači da bi umirovljeniku s prosječnom mirovinom u rujnu moglo biti isplaćeno oko 76 eura više nego u kolovozu, približno 38 eura zbog povećane mjesečne mirovine te još toliko na ime zaostatka za srpanj.

Nakon toga bi prosječna mjesečna mirovina, prema ovom izračunu, trebala biti veća za oko 38 eura nego prije srpanjskog usklađivanja.

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