Stiže ogromna kiša: 'Past će je više nego cijeli prošli mjesec'

Sljedećih dana neće biti dosadašnje jutarnje svježine, ali hoće nekima teško podnošljive južine, u mnogim krajevima do utorka ujutro i kiš(urin)e! Prvih dvadesetak sati astronomskog početka jeseni obilježit će oblaci, južina, kiša, u većini krajeva i obilniji pljuskovi s grmljavinom, uz koje će ponegdje vjerojatno pasti više litara kiše po četvornome metru nego u prošlih mjesec dana, pa i dulje, nova je prognoza Zorana Vakule.



Tijekom utorka će kiša prestati i u većini se krajeva barem djelomice razvedriti, a potkraj srijede slijedi novo naoblačenje s kišom, često u obliku pljuskova s grmljavinom. No, i ono će vjerojatno biti relativno kratkotrajno, te uglavnom manje intenzivno nego ovo na početku tjedna.



Već u drugom dijelu četvrtka velika je vjerojatnost razvedravanja, a tijekom petka gotovo diljem Hrvatske i za najsunčaniji dan ovoga tjedna jer se za vikend ponovno povećava vjerojatnost novog naoblačenja, do kraja nedjelje i kiše.

Ponedjeljak popodne kiša, kiša i još malo kiše

DHMZ piše kako će kroz ponedjeljak vrijeme biti umjereno i pretežno oblačno, povremeno s kišom. Oborina će mjestimice biti obilna i praćena grmljavinom, osobito na Jadranu i predjelima uz njega, a u drugom dijelu dana moguće i u središnjoj Hrvatskoj. Vjetar na kopnu slab do umjeren jugozapadni i južni, poslijepodne u okretanju na sjeveroistočni. Na Jadranu će umjereno do jako jugo prema večeri postupno okrenuti na buru i sjeverozapadnjak, najprije na sjevernom dijelu. Najviša dnevna temperatura zraka od 17 u gorskim do 22 u istočnim predjelima, a na Jadranu i do 25 °C.

U utorak se vrijeme smiruje...

U prvom dijelu dana promjenljivo oblačno, mjestimice uz kišu, a u noći su još na jugu zemlje lokalno mogući i izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Od sredine dana uglavnom suho i sunčanije. Vjetar na kopnu slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu će puhati većinom umjerena bura, podno Velebita s jakim, prolazno i olujnim udarima te sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zraka između 11 i 15, na Jadranu od 16 do 19. Najviša dnevna od 17 do 21, u unutrašnjosti Dalmacije i na Jadranu između 23 i 25 °C.

