Tomašević: 'Vjerojatno selimo Autobusni kolodvor. Evo i gdje'

Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević najavio je u emisiji HRT-a 'Zagrebi po Zagrebu' da bi se Autobusni kolodvor mogao preseliti sa sadašnje lokacije.

- Nova bi lokacija trebala biti na prostoru nekadašnjeg Gredelja, ali tek nakon što se ispune ključni preduvjeti. Za taj je prostor potrebno izraditi Urbanistički plan uređenja, a HŽ mora dovršiti studiju prometnog čvora Zagreb - rekao je.

Riječ je i prostoru napuštene tvornice koja je 500-tinjak metara udaljena od sadašnjeg Autobusnog kolodvora, no značajno je bliže Glavnom kolodvoru.

- Veliki dio područja nekadašnjeg Gredelja već pripada Gradu Zagrebu, a to plan čini realnijim. Nema smisla ulagati desetke milijuna eura u postojeću zgradu ako će se graditi nova - dodao je.

Grad je razmišljao i o zgradi u Paromlinskoj, nekadašnjem sjedištu Zagrebačke banke, no vlasnik je nije želio prodati.

Uz vijest o preseljenju Autobusnog kolodvora, Grad Zagreb raspisao je javnu nabavu za izradu Studije optimizacije mreže linija javnog gradskog autobusnog prijevoza, strateškog dokumenta čiji je cilj temeljito modernizirati planiranje i organizaciju javnog prijevoza u gradu.

- Po uzoru na druge europske metropole, Studija obuhvaća sve komunalne autobusne linije – dnevne, noćne, školske, sezonske te prijevoz na zahtjev – a očekuje se da će rezultirati novim, suvremenim voznim redom koji će građanima ponuditi brže, točnije i pouzdanije putovanje - navode u priopćenju.

- Novi koncept autobusne mreže omogućit će bolju povezanost gradskih četvrti, skratiti vrijeme putovanja i povećati pouzdanost javnog prijevoza, uz istovremeno smanjenje operativnih troškova i prometnih gužvi - poručio je Tomislav Tomašević, gradonačelnik Grada Zagreba.

Detalji projekta

Izrada studije će trajati šesnaest mjeseci, a procijenjena vrijednost nabave iznosi milijun eura bez PDV-a.

- Projekt uključuje detaljnu analizu postojećeg sustava, s naglaskom na područja slabije pokrivenosti, preklapanje trasa, dostupnost i pristupačnost usluga te usklađenost autobusnog prijevoza s tramvajskim i željezničkim sustavom. Paralelno s time, ažurirat će se i podaci o potražnji za prijevozom uz korištenje strateškog prometnog modela Grada Zagreba, što će omogućiti precizniju procjenu svakodnevnih potreba putnika i planiranje mreže temeljem stvarnih prometnih tokova - navode iz Grada.

Kako bi se pronašlo optimalno rješenje, u okviru studije razvit će se i simulirati četiri koncepta buduće autobusne mreže: pojednostavljena mreža s čestim polascima i brzim transferima, kompleksna mreža s velikom prostornom pokrivenošću, „feeder“ sustav koji lokalne linije povezuje s tramvajskim i željezničkim koridorima, te kombinirani koncept koji objedinjuje prednosti sva tri modela. Svaki od njih bit će evaluiran prema troškovima, operativnim pokazateljima, prostornoj pokrivenosti, zadovoljstvu korisnika te ekološkim i ekonomskim učincima.

- Konačni rezultat studije bit će nove karte autobusne mreže, tablični vozni redovi, grafikoni vožnji, digitalni set podataka za ZET-ov informacijski sustav i mobilne aplikacije, te prometni modeli koji će omogućiti daljnje precizno planiranje grada. Završne faze uključuju i prijedloge infrastrukturnih zahvata potrebnih za provedbu novog sustava te konkretne mjere za implementaciju optimizirane mreže - zaključili su.