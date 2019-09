Stiže promjena: PIN zamjenjuje potpise i kod kreditnih kartica

Platio sam gorivo kreditnom karticom i tražili su PIN. Rekao sam kako kartica nije debitna, ali bez PIN-a nije išlo. Što se promijenilo, pitao je čitatelj iz okolice Zagreba.

Riječ je bila o Mastercardu Raiffeisenbanke. Stara je istekla u kolovozu, a čim je stigla nova i korisnik ju je autorizirao, počelo je vrijediti novo pravilo da kupnju ne treba potvrditi potpisom nego PIN-om od četiri znamenke, koji mu je prije trebao samo za podizanje gotovine.

PIN-om je sigurnije

Posljedica je to prilagodbe PSD2 direktivi o platnim uslugama, koja je u Europskoj uniji stupila na snagu 14. rujna ove godine.

Erste Card Club je ovaj mjesec počeo slati nove Diners Club čip kartice i pripadajuće PIN-ove.

- Korisnici će te kartice na prodajnim mjestima koristiti od 1. listopada 2019. uz autorizaciju PIN-om. Svi korisnici Dinersa nove kartice će, s novim PIN-om, dobivati po isteku roka važenja postojećih. Morat će platiti redovnu naknadu za reizdavanje kartica od 30 kuna. Nove kartice vrijedit će tri godine - kažu u Erste Card Clubu.

Nova pravila autorizacije, dodaju, obuhvatit će i Visa te Mastercard kreditne kartice koje izdaju. Te obnovljene kartice s novim PIN-om korisnici će početi dobivati od sljedećeg mjeseca, ovisno o isteku roka važenja postojeće.

Svima nove kartice

Upozoravaju kako postoji mogućnost da će neki POS uređaji na prodajnim mjestima od korisnika i dalje zahtijevati stari način autorizacije transakcija zato što je prilagodba cjelokupnoga kartičnog tržišta novim pravilima postupna. Umjesto PIN-om, plaćanje će morati autorizirati vlastoručnim potpisom.

- Direktiva o platnim uslugama (PSD2), između ostalog, propisuje povećanu sigurnost za elektronička plaćanja debitnim i kreditnim karticama. Umjesto vlastoručnim potpisom autorizacija plaćanja mora biti sofisticiranijom metodom poput PIN-a i biometrije - pojasnili su iz Hrvatske narodne banke (HNB).

Dodali su da to svi moraju poštovati te da će se morati mijenjati i sve kartice, ali i prilagoditi cijeli lanac sudionika u procesu kartičnog plaćanja, od izdavatelja kartica, prihvatitelja do trgovaca. Prilagodba će biti pod nadzorom europskih nadležnih tijela i HNB-a kako zbog različitih praksi širom EU ne bi došlo do odbijanja plaćanja karticom.

Ne bi trebali naplatiti

Novim sigurnosnim standardima žele smanjiti prevare i povećati sigurnost plaćanja, a morat će svi primjenjivati pouzdaniji postupak autentifikacije klijenta, bilo pri kupnji u prodavaonici, internetskoj prodavaonici, korištenju internetskog i mobilnog bankarstva... Iz sigurnosnih razloga izdavatelji kartica, banke ili kartične kuće određuju za svaku vrstu dnevne limite potrošnje te limite broja transakcija. To nije propisano nego je dio ugovora ili općih uvjeta koje korisnik sklapa s izdavateljem kartice.

Iz Erste banke su najavili da će potrošači morati platiti zamjenu kartice.

- Izdavatelj ne bi trebao naplaćivati naknadu za izdavanje kartica ako se radi izvanredna zamjena zbog poslovne odluke izdavatelja ili usklađivanje s regulativom - dodali su iz HNB-a.

Debitna kartica novac odmah skida s računa

Debitnu karticu banke izdaju korisnicima tekućeg ili deviznog računa, najčešće onog na koji stižu plaće ili mirovine. Pri plaćanju ovom karticom novac se odmah skida s računa.

Što se kupi kreditnom, plaća se kasnije

Kreditna kartica je bezgotovinsko sredstvo plaćanja. Njome može kupovati i onaj tko u novčaniku ili na računu nema novca. No mora ga “pronaći” kad mu stigne uplatnica.

