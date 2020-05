Stiže promjena: Uz vjetar, kiša i grmljavina, u utorak hladnije

Promjenljivo oblačno i vjetrovito bit će u ponedjeljak, a mjestimice će biti kiše i grmljavine, uglavnom na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru, navodi se u prognozi Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ) za Hrvatsku.

Malo kiše moguće je i drugdje, no na istoku će se zadržati uglavnom suho. Puhat će umjeren do jak jugozapadni vjetar, mjestimice s olujnim udarima, osobito u gorju.

Na Jadranu će puhati umjereno i jako, ponegdje i olujno jugo, a krajem dana postupno će slabjeti.

Najviša dnevna temperatura uglavnom između 19 i 24, u Slavoniji i do 28 Celzija.

Promjenjivo uz mjestimičnu kišu i grmljavinu bit će i u utorak, a uglavnom suho zadržat će se uz obalu Dalmacije gdje će i biti vedrije.

Na kopnu će umjeren jugozapadnjak okrenuti na sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Na Jadranu će slab do umjeren jugozapadnjak i jugo na sjevernom dijelu prolazno okrenuti na buru. Najniža temperatura zraka na kopnu od 9 do 14, na Jadranu od 14 do 18, a najviša dnevna uglavnom od 15 do 20, samo u Dalmaciji i do 22 °C.

Tema: Hrvatska