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temperature padaju

Stiže promjena vremena: U novi tjedan bez visokih temperatura, očekuju nas kiša i grmljavina

Piše Ivan Jukić,
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Stiže promjena vremena: U novi tjedan bez visokih temperatura, očekuju nas kiša i grmljavina
Rijeka: Munje nad Kvarnerom | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
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U unutrašnjosti će prevladavati djelomice sunčano, ali svježije vrijeme uz povremenu kišu i pljuskove s grmljavinom, osobito u utorak i ponovno u četvrtak

Nakon niza vrlo toplih i sunčanih dana, početak novog tjedna donosi promjenu vremena. Prema prognozi Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ), ponedjeljak će biti djelomice sunčan uz promjenjivu naoblaku, ali i nestabilan, pa se mjestimice očekuju kiša te pljuskovi s grmljavinom. Najveća vjerojatnost za oborinu bit će u unutrašnjosti Dalmacije i Gorskoj Hrvatskoj, gdje lokalno pljuskovi mogu biti i izraženiji. Na Jadranu će prevladavati sunčanije vrijeme, no u Dalmaciji će se i dalje zadržati vrlo toplo, uz najviše dnevne temperature između 32 i 35 stupnjeva Celzijevih.

U unutrašnjosti će puhati slab do umjeren sjeveroistočni, a na istoku zemlje sjeverni vjetar. Na Jadranu će ujutro prevladavati umjerena bura, podno Velebita mjestimice i jaka, dok će poslijepodne u Dalmaciji zapuhati jugozapadnjak.

Foto: DHMZ

Jutarnje temperature u unutrašnjosti kretat će se između 14 i 18 stupnjeva, dok će na Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije biti od 20 do 25 stupnjeva. Najviša dnevna temperatura u većem dijelu zemlje iznosit će između 25 i 30 stupnjeva, a na obali i otocima od 30 do 34 stupnja.

Ni idućih dana vrijeme neće biti posve stabilno. U unutrašnjosti će prevladavati djelomice sunčano, ali svježije vrijeme uz povremenu kišu i pljuskove s grmljavinom, osobito u utorak i ponovno u četvrtak.

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Na Jadranu će se zadržati djelomice do pretežno sunčano vrijeme, no lokalni pljuskovi mogući su potkraj utorka i tijekom noći na srijedu. Meteorolozi upozoravaju da ponegdje može doći i do izraženijeg, pa čak i olujnog nevremena.

Na sjevernom Jadranu krajem utorka očekuje se jačanje bure, dok će na ostatku obale puhati uglavnom sjeverozapadni vjetar. Unatoč blagom osvježenju, temperature će na Jadranu i dalje ostati ljetne.

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