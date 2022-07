Stiže promjena vremena: Vjetar i pljuskovi mogli bi pokvariti vikend, izdana su i upozorenja

U većini krajeva pretežno sunčano. Sa sjevera postupno naoblačenje, poslijepodne i osobito u noći na subotu lokalno uz kišu i pljuskove s grmljavinom, prognoza je to Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ).

Oborine će najprije biti u sjeverozapadnim i središnjim krajevima, potom i na istoku, a u noći lokalno i u Istri te Gorskom kotaru. Pljuskovi lokalno mogu biti izraženiji, osobito na zapadu. Zapuhat će umjeren sjeveroistočni i sjeverni vjetar, mjestimice s jakim udarima.

Na Jadranu slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar, uz obalu Istre i jugoistočni, a u noći će na sjevernom dijelu zapuhati umjerena do jaka bura. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom od 30 do 35 °C, na sjeveru i u gorju malo niža.

Za danas je na snazi i žuti meteoalarm za dio Hrvatske. U zagrebačkoj i karlovačkoj regiji na snazi je zbog grmljavinskog nevremena, a zbog jakog vjetra je na snazi u dijelu Istre, na Kvarneru i Velebitskom kanalu.

Nepovoljno vrijeme nastavit će se i u subotu kada se opet poslijepodne očekuju pljuskovi u unutrašnjosti i na sjeveru Jadrana. Žuti meteoalarm je na snazi za većinu Hrvatske. Stabilnije vrijeme očekuje se od nedjelje.

