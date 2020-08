Stiže velika promjena vremena, a jesen bi mogla biti kao zima

Iako će vikend početi okupan sunce, ubrzo nas očekuje promjena vremena. U nedjelju i početkom tjedna rastu šanse za kišu, ali i jače nevrijeme

<p>Početak vikenda obilježit će sunčano i vruće vrijeme, u većini krajeva bit će i sasvim vedro. No potkraj subote te osobito u noći na nedjelju do naših zapadnih predjela već će stići vlažan i malo svježiji zrak, pa će rasti vjerojatnost za kišu, ali i jače nevrijeme. </p><p>Iako će se nad nama zadržavati polje malo povišenog tlaka zraka, s približavanjem ove fronte u večernjim će satima i u noći na nedjelju u najzapadnije i najsjevernije krajeve stizati svježiji i vlažniji zrak, piše <a href="https://www.hrt.hr/645761/vrijeme-i-promet/u-subotu-suncano-i-vruce-a-zatim-slijedi-pogorsanje" target="_blank">HRT</a>.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO (ove godine vrijeme je bilo izraziro promjenjivo):</p><p>U Slavoniji, Baranji i Srijemu sutra još jedan sunčan, često i sasvim vedar dan uz uglavnom slab vjetar. U jutarnjim satima uz riječne doline može biti sumaglice ili magle. Jutarnja temperatura zraka od 15 do 18, a najviša dnevna između 31 i 34 stupnja.</p><p>Danju će vruće biti i u središnjoj Hrvatskoj, gdje će također prevladavati sunčano vrijeme. Ipak, prema večeri će oblaka biti više, a navečer te osobito u noći na nedjelju vrlo su vjerojatni pljuskovi i grmljavina, lokalno i izraženiji, ponajprije na krajnjem sjeverozapadu. S njima će zapuhati i umjeren do jak sjeverni vjetar.</p><p>U Gorskom kotaru, Lici i na sjevernom Jadranu vladat će vedrina, tek će kasno popodne u Istri i u gorju biti malo oblaka, a u noći na nedjelju mjestimice će biti kiše i grmljavine. Puhat će slab do umjeren jugozapadni, duž obale danju većinom slab zapadni i jugozapadni, uz zapadnu obalu Istre i južni vjetar.</p><p>U Dalmaciji pravi stabilan, vruć ljetni dan. Oblaka uglavnom neće biti, a nakon mjestimičnog burina u jutarnjim satima, danju će neznatno osvježenje pružati slab do umjeren vjetar s mora. Ipak, mnogi će se barem malo rashladiti u moru čija je temperatura između 24 i 27 stupnjeva.</p><p>I na jugu pretežno vedro uz uglavnom slab do umjeren vjetar pa će more biti mirno ili malo valovito, a najviša dnevna temperatura uglavnom od 31 do čak 36, koliko može biti ponegdje u unutrašnjosti.</p><h2>Sljedeći tjedan pljuskovi</h2><p>U nedjelju i dalje pretežno sunčano duž većeg dijela obale. Više će oblaka biti na sjeveru, gdje će biti nestabilno te su mogući neverini, a zapuhat će i umjerena i jaka bura pa će vrućina neznatno popustiti. Početkom tjedna promjenljivo uz mjestimične pljuskove, lokalno i jače nevere te manji pad temperature, posebice u utorak kada će bura slabjeti.</p><p>Na kopnu od nedjelje s pritjecanjem svježijega zraka vrlo nestalno, pa će povremeno biti kiše i grmljavine, no kiša ponegdje može i izostati, a lokalno uz nevrijeme može pasti i veća količina.</p><h2>Tropske prijetnje i oluje</h2><p>Povijesno aktivna sezona uragana u 2020. godini radit će više problema u Sjevernoj Americi nego u Europi, ali povećani broj tropskih sustava također znači i veće izglede da ti sustavi prijeđu Atlantik i pogode Europu kao tropske kišne oluje. Prema AccuWeatherovom meteorologu Tyleru Roysu, tropske oluje mogu Europu pogoditi u različitim oblicima, od lakih do jakih naleta vjetra te od malo kiše do obilnih poplava, piše <a href="https://www.accuweather.com/en/weather-forecasts/accuweathers-2020-europe-autumn-forecast/798069" target="_blank">AccuWeather</a>.</p><h2>Nekima će kiša dobro doći</h2><p>AccuWeatherov meteorolog Alan Reppert dodao je da područja Španjolske, Portugala i Francuske mogu imati koristi od tih kiša jer je nedostatak ljetnih oborina nekim regijama donio sušu.</p><p>Izvan tropskih utjecaja, u prvoj polovici jesenske sezone bit će veća šansa za olujne vjetrove u sjeverozapadnom i zapadnom dijelu kontinenta.</p><p>U drugoj polovici sezone očekuju se povećane prijetnje od oluje na jugu Francuske i Portugala, dok će se prijetnje diljem Njemačke i sjeverne Francuske smanjivati.</p><h2>Zadržavanje visokih temperatura</h2><p>Prelazak s ljeta na jesen neće biti uočljiv za mnoge Europljane, jer će dugotrajne visoke temperature biti održane do rujna u zapadnim i središnjim dijelovima kontinenta.</p><p>- To bi moglo značiti da će mjesta poput Pariza, Frankfurta, Luksemburga. Kölna i Berlina također doseći 32 stupnja Celzijevih - rekao je Roys.</p><p>Dalje prema istoku, Roys je najavio da će u Norveškoj i Finskoj nakon mokrog ljeta biti i kišovita jesen, a nešto sušnije razdoblje očekuje se u drugom dijelu sezone, kada bi moglo i zatopliti.</p><h2>Balkan i jugoistočna Europa</h2><p>U središnjoj i jugoistočnoj Europi, usred jeseni mogli bi svjedočiti i gotovo zimskom vremenu.</p><p>- Promjena obrasca sredinom jeseni dovest će olujno i hladnije vrijeme u središnju i jugoistočnu Europu. Ovo će donijeti neke iznadprosječne snježne padaline u višim Alpama i skijalištima. To bi moglo donijeti i raniji početak skijaške sezone za neka odmarališta, posebno u središnjim Alpama -rekao je Reppert.</p><p>Roys je dodao da bi mogla nastati šteta kako snijeg padne dok je lišće još na stablima.</p><p>- Kako će diljem sjeverne Europe dolaziti suše vrijeme, prijetnja hladnim udarima na Poljsku, Njemačku, pa čak i istočnu Francusku povećava se. To bi zauzvrat moglo dovesti do nešto nižih temperatura u Njemačkoj i posebno Poljskoj, ali i baltičkim državama, pa čak i sjevernoj Ukrajini - rekao je Roys.</p><p>A naletima hladnog zraka, prijetnja zimskim vremenom vratit će se na neka područja.</p><p>- Tako će se povećati šanse za snijeg u mjestima poput Poljske, Bjelorusije i baltičkim državama te na sjeveru Ukrajine. Ne očekujemo iznadprosječne snježne padavine, ali moglo bi biti nekoliko dana s padavinama ili slabim snijegom - rekao je Roys.</p>