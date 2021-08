S početkom tjedna dolazi i nova promjena vremena. Kako javlja DHMZ, očekuje nas zahlađenje, pljuskovi, bura...

“U noći i prijepodne na sjevernom Jadranu i zapadnim krajevima unutrašnjosti naoblačenje s kišom i pljuskovima, kojih će poslijepodne biti i na istoku. Ponegdje pljuskovi mogu biti i jače izraženi.

U Dalmaciji djelomice sunčano i uglavnom suho. Zapuhat će mjestimice umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar.

Na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana zapuhat će umjerena i jaka bura, a na južnom dijelu zapadnjak i jugozapadnjak.

Najniža jutarnja temperatura zraka od 13 do 18, na moru između 20 i 25. Najviša dnevna od 23 u zapadnim krajevima unutrašnjosti do 29 u istočnim, a na Jadranu od 27 do 32 °C”, piše DHMZ o prognozi za ponedjeljak.

Za ponedjeljak je upaljen i žuti meteoalarm za cijelu Hrvatsku osim za srednju i južnu Dalmaciju. Narančasti alarm je zbog jakog vjetra upaljen za Velebitski kanal.

Žuti meteoalarm upaljen je zbog mogućih grmljavinskih nevremena.