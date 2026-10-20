Stiže velika promjena vremena! Upaljen drugi najviši stupanj upozorenja. Evo gdje će udariti

Postupni porast naoblake sa zapada, zatim povremeno kiša. Kiša će biti češća na Jadranu i uz njega, lokalno obilnija, ponegdje i u obliku izraženijih pljuskova s grmljavinom, objavio je DHMZ prognozu za srijedu.

- Vjetar slab i umjeren jugoistočni i južni, u gorju jugozapadni. Na Jadranu umjereno i jako, osobito na otocima i olujno jugo, a poslijepodne će malo slabjeti i zatim okretati na južni i jugozapadni vjetar, najprije na sjevernom dijelu. Najniža temperatura zraka od 7 do 12, na Jadranu i u unutrašnjosti Istre i Dalmacije između 14 i 19 °C. Najviša dnevna većinom između 18 i 23 °C, na istoku i malo viša - piše na stranicama DHMZ-a.

Foto: DHMZ

Više regija je pod narančastim alarmom zbog moguće jače oluje, obilne kiše i vjetra. Narančasti alarm zbog jačeg nevremena označen je za dvije regije, Primorsko-goransku i Istarsku, dok su u narančastom zbog olujnog vjetra zapadna obala Istre, Kvarner, Velebitski kanal, sjeverna, srednja i južna Dalmacija.

Žuti alarm zbog nevremena i vjetra označen je za Ličko-senjsku županiju, Zadarsku županiju, Šibensko-kninsku, Splitsko-dalmatinsku i Dubrovačko-neretvantsku županiju.

Foto: DHMZ



