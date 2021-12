Nakon sunčane subote slijedi kišna i hladna nedjelja, a snijeg je moguć i u gorju i nizinama.

Na Jadranu će mjestimično biti obilnijih kiša uz moguće pljuskove i grmljavinu, a do ponedjeljka ujutro očekuje se razvedravanje.

- Za većinu najpovoljniji dani vjerojatno će biti pretežno suhi i barem djelomice sunčani utorak i srijeda, ali na kopnu s hladnim jutrima, tijekom kojih je moguć jak mraz. Nova promjena s često obilnom oborinom izgledna je od četvrtka, na sjevernom Jadranu i u Gorskom kotaru vjerojatno već od srijede navečer. Valja spomenuti da će sljedećih dana uz promjenjivo vrijeme na Jadranu biti i prilično vjetrovito - izmjenjivat će se jako jugo, jugozapadnjak i bura - prognozira Izidor Pelajić za HRT.

Na istoku zemlje bit će oblačno, a najviše temperatura bit će oko 5 stupnjeva.

U također oblačnoj središnjoj Hrvatskoj temperatura uglavnom od 0 do 5°C. Vjetar umjeren sjeveroistočni i sjeverni. Povremeno kiša, u gorju susnježica i snijeg.

U Gorskom kotaru i Lici snijeg će ponegdje stvarati novi, većinom tanji snježni pokrivač, a promet bi mogla ometati i jaka kiša, smanjujući nakratko vidljivost. Kiša će na zapadu biti obilna, pri čemu će na sjevernom Jadranu pljuskove pratiti i grmljavina. Puhat će jako jugo i južni te jugozapadni vjetar, a podno Velebita do kraja dana već može zapuhati i bura.

U Dalmaciji će jugo i južni vjetar okretati popodne na sjeverozapadnjak, more će duž cijele obale biti umjereno valovito i valovito. Moguće su nevere. Povremena kiša lokalno će biti obilna, ponegdje praćena grmljavinom. Najniža temperatura od 7 do 10°C, a najviša od 10 do 15°C.

Na krajnjem jugu Hrvatske promjenjivo oblačno, povremeno kiša, lokalno obilna, pa i u obliku pljuskova s grmljavinom. Relativno vjetrovito uz jako jugo i južni vjetar, nerijetko s olujnim udarima, osobito prema otvorenom moru. Temperatura zraka uglavnom između 10 i 15°C.