Stižu izmjene zakona o lovstvu

Vlada je u petak u saborsku proceduru uputila konačni prijedlog izmjena Zakona o lovstvu, od kojeg očekuje jačanje održivog gospodarenja divljači i pravne sigurnosti svih sudionika sustava, očuvanje tradicije lovstva i razvoj lovnog turizma te smanjenje administrativnih opterećenja.

Predloženim zakonskim izmjenama uvela bi se prednost za domicilne lovačke udruge kod zakupa lovišta, a štete na usjevima od divljači obrađivala bi stalna županijska povjerenstva. Povećale bi se i minimalne površine privatnih lovišta s 500 na tisuću hektara zbog biološke i prostorno zaokružene cjeline, rekao je državni tajnik u ministarstvu poljoprivrede Marinko Beljo.

Uvodi se, dodao je, nova raspodjela sredstava od zakupa lovišta, pri čemu su županije po dosadašnjem zakonu imale deset, a sada bi imale 50 posto, udjel ministarstva poljoprivrede smanjuje se na deset posto, a Ministarstva financija ostaje na 30 posto dok bi vlasnicima zemljišta pripalo deset posto.

Produžuje se i trajanje zakupa s deset na 20 godina zbog većeg ulaganja i pravne sigurnosti, rekao je Beljo, dodajući da se prvi puta uvodi polaganje lovačkog ispita i osposobljavanje iz balistike i sigurnog rukovanja oružjem u suradnji Hrvatskog lovačkog saveza i MUP-a.

Novim se prijedlogom zakona uvodi i periodično usklađivanje godišnje naknade za pravo lova, radi očuvanja realne vrijednosti naknade tijekom trajanja ugovora.