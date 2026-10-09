Obavijesti

News

Komentari 0
EVO ŠTO SE MIJENJA

Stižu izmjene zakona o lovstvu

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Stižu izmjene zakona o lovstvu
Foto: Canva
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Vlada je predložila izmjene Zakona o lovstvu koje bi trebale unaprijediti gospodarenje divljači, smanjiti administrativna opterećenja i osigurati pravnu sigurnost sudionika, a istovremeno očuvati tradiciju lovstva.

Vlada je u petak u saborsku proceduru uputila konačni prijedlog izmjena Zakona o lovstvu, od kojeg očekuje jačanje održivog gospodarenja divljači i pravne sigurnosti svih sudionika sustava, očuvanje tradicije lovstva i razvoj lovnog turizma te smanjenje administrativnih opterećenja.

Predloženim zakonskim izmjenama uvela bi se prednost za domicilne lovačke udruge kod zakupa lovišta, a štete na usjevima od divljači obrađivala bi stalna županijska povjerenstva. Povećale bi se i minimalne površine privatnih lovišta s 500 na tisuću hektara zbog biološke i prostorno zaokružene cjeline, rekao je državni tajnik u ministarstvu poljoprivrede Marinko Beljo.

Uvodi se, dodao je, nova raspodjela sredstava od zakupa lovišta, pri čemu su županije po dosadašnjem zakonu imale deset, a sada bi imale 50 posto, udjel ministarstva poljoprivrede smanjuje se na deset posto, a Ministarstva financija ostaje na 30 posto dok bi vlasnicima zemljišta pripalo deset posto.

Produžuje se i trajanje zakupa s deset na 20 godina zbog većeg ulaganja i pravne sigurnosti, rekao je Beljo, dodajući da se prvi puta uvodi polaganje lovačkog ispita i osposobljavanje iz balistike i sigurnog rukovanja oružjem u suradnji Hrvatskog lovačkog saveza i MUP-a.

Novim se prijedlogom zakona uvodi i periodično usklađivanje godišnje naknade za pravo lova, radi očuvanja realne vrijednosti naknade tijekom trajanja ugovora.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
NOVA AKCIJA USKOK-a! Na meti zloglasni 'Čepinci', među osumnjičenima i bivši Vatreni
PRATITE UŽIVO

NOVA AKCIJA USKOK-a! Na meti zloglasni 'Čepinci', među osumnjičenima i bivši Vatreni

Čepin je mjesto pored Osijeka poznato po grupi koja se bavi raznim kriminalnim aktivnostima. Istražitelji su krenuli u pretrage. 24sata su doznala koja četvorka je na meti i za što ih sada istražitelji sumnjiče!
Inspektorat je tražio ukidanje dozvola za otpad! Županija u godinu dana to nije napravila
EKO-BOMBA U POZNANOVCU

Inspektorat je tražio ukidanje dozvola za otpad! Županija u godinu dana to nije napravila

OTKRIVAMO 24sata su u posjedu dokumentacije koja dokazuje da je Državni inspektorat tražio od Krapinsko-zagorske županije ukidanje dozvole za Plasto - produkt
USKOK širi istragu o otpadu u Gospiću! Na meti zlatar i firma Pripuza: Stižu na ispitivanje...
ISTRAŽITELJI IDU DALJE

USKOK širi istragu o otpadu u Gospiću! Na meti zlatar i firma Pripuza: Stižu na ispitivanje...

Kako neslužbeno doznajemo, novo proširenje obuhvaća tvrtku Cezar kao pravnu osobu, ali i člana uprave Željka Teufela. Upravo Cezar je Šincekima prodavao otpadnu plastiku, ali i plaćao prijevoz do Benkovca.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026