Stižu nam olujno jugo i valovi, rive će opet biti poplavljene

Srećom, piše HRT, stanje atmosfere ipak neće biti onakvo kao nedavno, budući da se ciklona neće premještati preko Hrvatske nego južnije - iz zapadnog u istočno Sredozemlje. Stoga će i kiša kod nas biti rjeđa i većinom manje obilna nego prošlih dana. U sjevernim će kopnenim krajevima i izostati, ali će ponegdje vjerojatno biti rosulje iz niskih oblaka i guste magle, osobito u središnjoj Hrvatskoj.

Subota: Na kopnu magla, na moru jugo i kiša

Magla će u subotu u istočnoj Hrvatskoj biti češća u zapadnijim krajevima, a uz barem djelomično sunčano vrijeme najniža će jutarnja temperatura biti između 3 i 6 °C, a najviša dnevna izmađu 12 i 17 °C.

U Središnjoj Hrvatskoj magla će biti dugotrajnija pa će i poslijepodnevna temeratura biti nešto niža nego na istoku zemlje, ali i dalje natprosječno topla za ovaj dio godine.

Slična nas situacija očekuje i u gorju te u unutrašnjosti Istre. Najniže će se temperature kretati između 3 i 5 °C, a na sjevernom Jadranu od 10 do 13 °C. Najviša dnevna bit će izmađu 14 i 18 °C, a u gorju od 11 do 13 °C.

Mjestimično će biti kiše, ali većih će nevolja biti zbog jakog juga koji će na otvorenom biti i olujni, a more će biti valovito.

Foto: DHMZ

- Na srednjem Jadranu ponegdje vjerojatno i jače valovito. Uz jugo, promjenjivu naoblaku i mjestimičnu kišu dnevni će hod temperature uz more biti malo izražen - uglavnom od 12 do 19 °C, a u unutrašnjosti Dalmacije će nakon mjestimice maglovitog jutra s 5 do 8 °C - porasti do oko 17 °C, navodi HRT u svojoj prognozi.

Na jugu hrvatske će biti i jakog juga i valovitog mora, ali i sunčanih razdoblja te povremene mjestimične kiše.

U narednim danima iznadprosječno toplo

- Iznadprosječna će se toplina nastaviti i sljedećih dana, u unutrašnjosti većinom maglovitih, barem ujutro. Kiše će biti uglavnom u južnijim krajevima, osobito u nedjelju, a iz niskih oblaka i ponegdje guste magle vjerojatno i izmaglice i rosulje, osobito u gorskoj i središnjoj Hrvatskoj. Sredinom sljedećega tjedna sve je veća vjerojatnost ponovne kiše diljem unutrašnjosti, a i Jadrana, gdje je mjestimice moguća već do kraja utorka. A budući da će kiša povremeno i ponegdje padati i u nastavku ovoga tjedna - ponedjeljak će vjerojatno biti jedan od rijetkih dana ovoga studenoga diljem Jadrana bez kiše. I to uz prolaznu buru, uglavnom umjerenu, podno Velebita i jaku. No znatno veće nevolje prouzročit će jugo, i visoki valovi - i to ne samo u subotu, nego i u nedjelju, kada će se nastaviti teškoće u pomorskom prometu, osobito na srednjem i južnom Jadranu, stoji zaključno u vremenskoj prognozi HRT-a.