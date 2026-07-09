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NACRT S PROMJENAMA

Stižu nova pravila za tehnički pregled vozila. Evo svih detalja

Piše 24sata,
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Stižu nova pravila za tehnički pregled vozila. Evo svih detalja
Šibenik: Počela akcija Dani tehničke ispravnosti vozila | Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
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Nova pravila tako predviđaju da bi servisne radionice morale bilježiti stanje kilometara, a proizvođači bi podatke iz povezanih vozila unosili u nacionalne baze

Nacrt s novim pravilima za tehnički pregled zastupnici Europskog parlamenta usvojili su početkom svibnja. Tako je otvoren put prema najvećim promjenama u posljednjih deset godina. Kako stoji u nacrtu, vozači bi tehnički pregled mogli obaviti i u bilo kojoj drugoj državi članici EU-a, a ne nužno u državi registracije vozila. Nakon takvog pregleda izdavala bi se privremena EU potvrda o ispravnosti, s rokom važenja od šest mjeseci, dok bi sljedeći redovni pregled i dalje morao biti obavljen u zemlji registracije.

Također, među prijedlozima je i uvođenje periodičnog pregleda sustava pomoći vozačima, uključujući provjeru zračnih jastuka i automatskog kočenja u nuždi. Planira se i nadzor elemenata specifičnih za električna i hibridna vozila. Tim bi se prvi put standardiziralo tehnički pregled za nove pogonske tehnologije.

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Podržan je i prijedlog da se u redovni tehnički pregled uključi mjerenje broja čestica (PN) i dušikovih oksida (NOx), radi poboljšanja kvalitete zraka. No o opsegu takvih testiranja odlučivale bi same države članice.

Obvezne opozive vozila jedna je od najznačajnijih novosti. Tako, ako se vlasnik ne odazove opozivu i ne otkloni utvrđeni problem, vozilo više ne bi moglo proći tehnički pregled. Radi se i na suzbijanju manipulacija kilometražom na tržištu rabljenih vozila.

Foto: CVH

Nova pravila tako predviđaju da bi servisne radionice morale bilježiti stanje kilometara, a proizvođači bi podatke iz povezanih vozila unosili u nacionalne baze. Tako bi se znatno smanjio prostor za prijevare pri prodaji rabljenih automobila.

Da je ovim pravilima cilj učiniti europske ceste sigurnijima smatra izvjestitelj Jens Gieseke, dodaje i kako bi pregledi bili učinkovitiji, bez dodatnog opterećenja za vozače i poduzeća.

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Naglasio je da se ne uvode godišnji opći pregledi za vozila starija od deset godina niti dodatni zahtjevi za laka gospodarska vozila, što bi trebalo rasteretiti potrošače i mala poduzeća.

Zastupnici su s 32 glasa za, 10 protiv i jednim suzdržanim odlučili započeti pregovore s državama članicama o konačnom obliku zakonodavstva. Treba reći i kako je Europska komisija prošle godine predstavila paket o tehničkoj ispravnosti vozila, s ciljem modernizacije minimalnih standarda za tehničke preglede, dokumente o registraciji i cestovne kontrole. 

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