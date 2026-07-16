Stižu pljuskovi i temperatura do 34, a ove regije su u alarmu!

U četvrtak je promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, češćim poslijepodne. Mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom, koji uglavnom u prvom dijelu dana u unutrašnjosti lokalno mogu biti izraženiji. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu većinom umjeren sjeverozapadnjak, ponegdje na otocima Dalmacije i jak. Najviša dnevna temperatura većinom od 29 do 34 °C, javlja DHMZ.

Regije u žutom

Tijekom boravka na otvorenom, osobito uz Jadran, preporučuje se korištenje odgovarajuće zaštite od jakog Sunčevog zračenja. Ponegdje su mogući neverini i to uglavnom tijekom poslijepodneva duž obale. Poslijepodne na srednjem i južnom Jadranu mogući su udari NW vjetra oko 35 čvorova.

Regije u žutom očekuje grmljavinsko nevrijeme i visoke temperature.

Foto: DHMZ

Foto: DHMZ

Hrvatska sutra

U prvom dijelu dana pretežno sunčano. Na kopnu uglavnom od sredine dana oblačnije, a prema večeri raste vjerojatnost za kišu i pljuskove s grmljavinom kojih uz lokalno povećanu naoblaku može biti i na sjevernom Jadranu. Vjetar slab i umjeren jugozapadni i južni, na istoku i jugoistočni. Najniža jutarnja temperatura od 16 do 20, na moru između 22 i 26 °C. Najviša dnevna od 30 do 35 °C.