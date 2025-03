Stižu pozivi za upis u vojnu evidenciju, roditelji šokirani

Burnu reakciju u javnosti izazvao je poziv maloljetnicima za uvođenje u vojnu evidenciju koje šalje Ministarstvo obrane (MORH). Naime, uvođenju u evidenciju podliježu državljani koji u kalendarskoj godini navršavaju 18 godina, no roditelji su šokirani što njihova djeca, poput 17-godišnjih srednjoškolaca, dobivaju pozive prije punoljetstva, piše Večernji list.

Marinko Ogorec, stručnjak za sigurnost i predavač na Veleučilištu Velika Gorica, pojasnio nam je o čemu je riječ. Kaže da se diže panika bez razloga.

- To samo znači da će biti upisani u vojnu evidenciju, koliko se sjećam, ja sam dobio takav poziv kao 16-godišnjak. To ne znači da će iza toga uslijediti vojni rok ili nešto drugo, upisuju se potencijalni vojni obveznici. To je samo jedna administrativna mjera, ništa dramatično, sve zemlje to još rade. Evidentiraju se potencijalni vojni obveznici. Situacija u svijetu je takva kakva jest, napeta, no ovdje se stvarno puše na hladno - rekao nam je Marinko Ogorec.

Na stranicama MORH-a može se pročitati da je riječ o redovnoj aktivnosti koja se provodi svake godine sukladno odredbama Zakona o obrani. Odnosi se na zakonsku obvezu za sve hrvatske državljane - muškarce koji u kalendarskoj godini navršavaju 18 godina i imaju prebivalište na području Republike Hrvatske. Pozvane osobe obvezne su se odazvati u zakazanom terminu te prilikom dolaska predočiti osobnu iskaznicu ili domovnicu i OIB, a ako su spriječeni, trebali bi svoj nedolazak ispričati područnom odsjeku za poslove obrane, osobno ili putem roditelja ili članova uže obitelji.

Vezano uz ponovno uvođenje vojnog roka, očekuje se da bi zakonski okvir trebao biti usvojen do 15. srpnja ove godine, do kada traje proljetno zasjedanje Sabora, a prvi ročnici trebali bi započeti s obukom početkom rujna ili listopada. Prvi naraštaji ročnika obučavat će se u tri vojarne - Kninu, Slunju i Požegi. Obuka će trajati osam tjedana, a sve vojarne već su opremljene po NATO standardu.

Na godišnjoj razini očekuje se između osamnaest i dvadeset tisuća ročnika. No neki će se pozvati na priziv savjesti i umjesto vojnog roka izabrati civilni. Kako bi ročnike motivirali da se jave na dva mjeseca na temeljno vojno osposobljavanje, Vlada je pripremila i motivacijske mjere. To je za dva mjeseca 2200 eura, koji se računaju u radni staž i prednost su kod zapošljavanja u državnoj upravi. Studenti će imati pravo na odgodu vojnog osposobljavanja, ali do 30. godine. Zaposleni neće smjeti dobiti otkaz u tom periodu. 