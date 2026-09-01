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KOMENTIRA: SNJEŽANA KRNETIĆ PLUS+

Stižu računi za nerealna obećanja, transparentnost je nužnost

Piše Snježana Krnetić,
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Stižu računi za nerealna obećanja, transparentnost je nužnost
Foto: Emirat Asipi/24sata
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Vrijeme je da sami predstavnici tvrtke, ali i nadležne institucije, hitno prekinu šutnju i javno iznesu točne rokove i modalitete povrata svakog eura

Kad se u javnom prostoru barata desecima milijuna eura iz europskih fondova, transparentnost ne smije biti luksuz ili dobra volja. Od pompozno najavljivanog projekta tvrtke Mate Rimca, za sada se, i to iz dobro upućenih izvora, zna da nije uspjela razviti petu, potpuno samostalnu razinu taksija. To znači da će morati vratiti novac koji mu je do sada isplaćen iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti. Riječ je o 89,9 milijuna eura, a prema dostupnim informacijama opravdano je 8,77 milijuna eura bespovratnih sredstava. No umjesto transparentnosti, oko ove teme vlada zavjet šutnje. Ista ta šutnja vladala je kad su stručnjaci upozoravali da je projekt nerealan jer takva tehnologija ne postoji nigdje u svijetu.

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