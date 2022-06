Stižu reakcije na Dumbovićevo uhićenje: 'Ne začuđuje, vijest je to kao i vremenska prognoza'

Bivši gradonačelnik Petrinje Darinko Dumbović uhićen je u utorak ujutro u velikoj akciji policije koja provodi pretrage na više lokacija na petrinjskom području, među ostalim i u kući bivšeg gradonačelnika.

Saborski zastupnici Ivana Kekin i Peđa Grbin za N1 su komentirali uhićenja.

- Nitko više nije začuđen. To je priča koja se ponavlja iz dana u dan. To je nama vijest kao vremenska prognoza, da je negdje uhićen neki korumpirani HDZ-ovac. On je reformist, to su te reforme. Svaki dan o tome slušamo, ne mogu reći da sam iznenađena - rekla je saborska zastupnica Ivana Kekin.

> Sve o Dumbovićevu uhićenju pratite OVDJE <

- Svatko tko se ogriješio o zakon treba sankcionirati, o tome nema dvojbe. Često imamo spektakularne akcije uhićenja i to kod ljudi stvara dojam da se nešto događa, a kasnije to završava oslobađajućom presudom - rekao je šef SDP-a, Peđa Grbin.

Najčitaniji članci