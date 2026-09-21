Stižu stroža pravila kod kamera za brzinu. Stručnjak: 'To je fer!'

Državni zavod za mjeriteljstvo predložio je novi pravilnik kojim bi se smanjila vrijednost koja se oduzima od brzine koju izmjeri kamera ili drugi uređaj na prometnicama. U javnom savjetovanju koje traje do sredine listopada, predlaže se da kamere ubuduće znatno manje toleriraju prekoračenja brzine. Ovu je inicijativu je za 24sata komentirao prometni stručnjak Goran Husinec te pojasnio stvarnu svrhu takozvane tolerancije pri mjerenju brzine.

Mnogi vozači godinama žive u uvjerenju da im policija i zakon namjerno dopuštaju vožnju iznad ograničenja, gledajući im kroz prste zbog takozvane tolerancije. Međutim, Husinec ističe da je prava istina potpuno drugačija te da popusti nikada nisu postojali kako bi se nekoga nagradilo ili mu se dopustila brža vožnja.

​- Ta tolerancija je napravljena samo zato da ne bi došlo do štete okrivljenog zbog pogreške instrumenta. Nijedan instrument na ovom svijetu nije savršeno točan, pa tako ni radar. Nisu uvedene da bismo mi nekome poklanjali nešto, nego isključivo zbog greške koja se može dogoditi prilikom mjerenja - objasnio je Husinec.

Zakon je vozačima tolerirao određeni postotak brzine kako bi ih zaštitio u slučaju da tehnologija zakaže.

​- Dozvoljeno je 130, ali je dozvoljena i neka pogreška od instrumenta. Nije dozvoljeno 145. Često vozači divljaju jer misle da je dozvoljeno voziti iznad ograničenja, ali nije - napomenuo je stručnjak i dodao da ljudi to često krivo shvate i svjesno voze brže od ograničenja.

Trenutačno se kod mjerenja brzine vozaču ostavlja veća sigurnosna razlika. Ako kamera izmjeri brzinu od 51 do 100 kilometra po satu, od izmjerene brzine oduzima se 10 kilometra po satu. Iznad 100 kilometra po satu oduzima se 10 posto izmjerene brzine.

Novi prijedlog predviđa manje odbitke. Kod fiksnih kamera do 50 kilometra po satu i dalje bi se oduzimala tri kilometra po satu, ali od 51 do 100 kilometra po satu samo pet kilometra po satu. Nakon toga odbitak bi postupno rastao, ovisno o izmjerenoj brzini.

To znači da bi se nakon odbitka računala veća brzina nego danas, pa bi vozač u nekim slučajevima mogao upasti u viši kazneni razred.

Primjerice, ako je ograničenje 50 kilometra po satu, a kamera izmjeri 60 kilometra po satu, danas se oduzima kilometra po satu pa se računa da je vozač vozio 50 kilometra po satu. Po novom bi se oduzelo samo pet kilometra po satu, pa bi se računalo 55 kilometra po satu.

Još veća razlika je kod 86 kilometra po satu. Danas se nakon odbitka računa 76 kilometra po satu, odnosno 26 kilometra po satu iznad ograničenja, za što je kazna 130 eura. Po novom bi se računalo 81 km/h, odnosno 31 kilometra po satu iznad ograničenja, što znači kaznu od 390 do 920 eura.

Slično bi bilo i na autocesti. Ako kamera izmjeri 156 kilometra po satu, danas se nakon odbitka računa kilometra po satu. Po novom bi se odbilo samo osam kilometra po satu, pa bi se računalo 148 kilometra po satu. Na autocesti gdje je ograničenje 130 kilometra po satu to bi značilo prekoračenje od 18 kilometra po satu i kaznu od 60 eura.

Kao glavni razlog za promjenu pravilnika Državni zavod za mjeriteljstvo navodi upravo napredak tehnologije. Moderni uređaji postali su iznimno precizni, a na njihove rezultate više ne utječu vanjski faktori u tolikoj mjeri kao prije. Novi pravilnik obuhvaća i modernije uređaje koji brzinu mjere obradom fotografije ili videosnimke, bez radarskog zračenja.

​- Stari radari od prije desetak godina bili su osjetljivi i na hladnoću i na vrućinu, ali godinama su ti uređaji sve točniji i moćniji. Danas je tehnika napredovala i slobodno možemo smanjiti tolerancije, a sve u skladu s napretkom mjernih instrumenata - navodi Husinec.

Stručnjak ne sumnja da će novi pravilnik biti usvojen jer, kako kaže, tu se zapravo ništa ne mijenja u samom zakonu, već se on samo prilagođava novoj situaciji i preciznijoj opremi na terenu.

​- Zašto bi se sad nekome toleriralo nešto ako radar ne može toliko pogriješiti? Nekadašnji stari radar je imao svoju marginu pogreške i toliko su priznavali ljudima da čovjeka ne bi oštetili. Ali ako sada radar ne može toliko pogriješiti, čemu onda nekome nešto opraštati - zaključuje prometni stručnjak.

Ako radar u modernom dobu ipak pogriješi dok vozač već namjerno vozi iznad ograničenja, posljedice mogu biti znatno teže. Husinec slikovito pojašnjava da, ako osoba namjerno vozi 145 kilometara na sat na mjestu gdje je ograničenje 130, a instrument pogriješi i pokaže 165 kilometara na sat, vozač će morati platiti drastičnu kaznu za koju sam snosi punu odgovornost jer je u startu prekršio propisano ograničenje.

Novim pravilnikom objašnjena su i pravila za presterače. Nacrt prvi put detaljnije razlikuje i sigurnosnu razliku ovisno o tome mjeri li se brzina iz nepomične ili pomične točke. Kod uređaja ugrađenih u vozilo koje se kreće predviđeni su nešto veći odbici nego kod stacionarnih kamera. Posebna pravila predviđena su za mjerenje brzine praćenjem vozila, kakva koriste presretači.

Kod takvog mjerenja sigurnosna razlika ovisila bi o duljini dionice praćenja: 10 kilometra po satu za dionice od 200 do 500 metara, 8 kilometra po satu od 501 do 1000 metara te 6 kilometra po satu, ako praćenje traje na dionici duljoj od jednog kilometra.