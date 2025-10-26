Stjuardesa u zatvoru pakla našla prijatelja: 'Sprijateljila se s jednim zatvorskim čuvarom'

Charlotte May Lee, 21-godišnja bivša stjuardesa iz južnog Londona, uhićena je na Šri Lanki pod sumnjom da je pokušala prokrijumčariti 46 kilograma opasne sintetičke droge "kush". Prijeti joj ogromna kazna zatvora. Njezin prijatelj rekao je za britanske medije da se Charlotte sprijateljila s jednim zatvorskim čuvarom. I dalje se boji za svoj život u zatvoru koji je namijenjen za 150 žena, a u kojem je često i triput toliko zatvorenica
Bivšoj stjuardesi drogu su, pisao je Mirror, otkrili skrivenu u dva kufera u zračnoj luci Bandaranike. Procijenjena vrijednost zaplijenjene droge je oko 1,5 mil. eura. Poslana je u zatvor Negombo.
Prijateljima je kazala da ide na Tajland kako bi upoznala jednog muškarca. Prošla su neka dva tjedna, a onda su joj prijatelji doznali da nije na Tajlandu, da je u Šri Lanki, i da je uhićena s gotovo 50 kg droge!
"Tretiraju nas kao da nismo ljudi. Nas 150 spava u ćeliji koja je predviđena za 75 ljudi. Sve je puno štakora, u hrani su crvi. Tu nema rehabilitacije, jednostavno samo propadamo. To je rupa iz pakla", pričaju dame koje su imali nesreću da provedu dio života u zatvoru Negombo.
Njezini prijatelji kažu kako je otputovala iz Londona za Tajland prije dva tjedna kako bi upoznala jednog muškarca. Što je radila na Šri Lanki, ne znaju..
"U velikoj smo panici. Uhićena je, a onda i zaboravljena. Ostavljena je da trune u ćeliji i jako je uplašena. Ako je osude, prijeti joj do 25 godina zatvora", kažu njezini prijatelji...
Iz britanskog ministarstva vanjskih poslova poručuju kako su u kontaktu s lokalnim vlastima...
Ovo je fotografija snimljena nekoliko minuta nakon što su uhitili Britanku
