Stjuardesa u zatvoru pakla našla prijatelja: 'Sprijateljila se s jednim zatvorskim čuvarom'

Charlotte May Lee, 21-godišnja bivša stjuardesa iz južnog Londona, uhićena je na Šri Lanki pod sumnjom da je pokušala prokrijumčariti 46 kilograma opasne sintetičke droge "kush". Prijeti joj ogromna kazna zatvora. Njezin prijatelj rekao je za britanske medije da se Charlotte sprijateljila s jednim zatvorskim čuvarom. I dalje se boji za svoj život u zatvoru koji je namijenjen za 150 žena, a u kojem je često i triput toliko zatvorenica
Britanka Charlotte May Lee (21) je uhićenai optužena je za krijumčarenje 46 kg kusha, vrste sintetskog kanabisa, u Šri Lanku. Doputovala je iz Bangkoka u Šri Lanku i odmah su je 'pokupili' na aerodromu... | Foto: Instagram
