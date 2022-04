Što ako Rusija prekine isporuku plina u Hrvatsku? Državni tajnik: 'Spremni smo na sve'

Ruski energetski div Gazprom prekinuo je isporuku plina Poljskoj i Bugarskoj. Ivo Milatić, državni tajnik Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, kazao je u emisiji Hrvatskog radija U mreži prvog kako za sada nema nikakvih naznaka da bi isporuka ruskog plina došla u pitanje. Kao i većina europskih zemalja, Hrvatska se opredijelila da će plin plaćati u eurima.

- Ako bi se slučajno to i dogodilo, Hrvatska ima svoje alternativne pravce i svoj LNG i svoju proizvodnju. Tako da bi Hrvatska bez ikakvog problema preživjela. Bugarska ovisi 90 posto isključivo o jednom pravcu. Hrvatska ima tri kopnena pravca i jedan morski. Imamo svoju proizvodnju i svoja polja. Mi nismo u situaciji kao neke druge zemlje - objašnjava Milatić.

No, dodaje Milatić, trebamo biti spremni na sve scenarije, ali da je Hrvatska spremna. Dodaje da je domaća proizvodnja 800 kubika i da imamo situaciju pod kontrolom. - Stanovništvo nije ugroženo - rekao je.

Štern: Cijela situacija mi izgleda nakaradno

Stručnjak za energetiku Davor Štern istaknuo je kako u njegovo vrijeme kada je bio na ministarskog funkciji, pa sve do sada, nije bilo sličnih situacija s opskrbom plina. Objašnjava da je tada i svijet bio drukčiji. Kaže da problema s plinom nije bilo ni za vrijeme Domovinskog rata i da smo ga dobivali redovito iako nismo redovito plaćali. Šterna u cijeloj priči muči stajalište Europske unije.

- Ovo na čemu se inati Europska unija i gospođa Ursula von der Leyen, nećemo plaćati u rubljima, tu se uopće ne radi o plaćanju u rubljima. Dobavljač plina plaća u dogovorenoj valuti preko Gazproma, banka pretvara novac u rublje i plaća ruskim dobavljačima u rubljima. To je jedna floskula koja će izazvati puno nepotrebnih problema. To je problem kada se političari bave biznisom. Da su političari to prepustili stručnjacima, vidjelo bi se da je to samo jedan drukčiji sustav plaćanja i svi bi se puno brže dogovorili. Ne bi bilo problema. Cijela situacija mi izgleda nakaradno - rekao je Štern.

'Von der Leyen kaže da bi plaćanje rubljima bilo kršenje sankcija'

Tihomir Vinković, dopisnik HRT-a iz Bruxellesa, kaže da šefica Europske komisije Von der Leyen tvrdi da bi plaćanje rubljima bilo kršenje sankcija.

- Međutim, to je na najvišim razinama. Na nižim razinama kada razgovarate s ljudima ili dobivate podatke kako se njihovi razgovori vode, onda možete saznati da direktiva, odnosno smjernice Europske komisije nisu previše jasne prema poduzećima. Nije svugdje država kupac, nego postoje poduzeća koja to kupuju, bez obzira u čijem su vlasništvu. Ali kao takva su nastupila s ruskim proizvođačima, odnosno ruskim dobavljačima - kazao je.

Vinković ističe da treba odlučiti je li u pitanju kršenje sankcija ili ne te da će se danas o tome ponovo razgovarati. SAD će ispuniti svoja obećanja vezana za isporuku plina Europi.

