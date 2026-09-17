Što će biti s otpadom iz Gospića? Stručnjaci razmatraju ove opcije

Znanstveni savjet za stručnu pomoć Vladi u sanaciji nezakonito odloženog otpada u Gospiću razmatra dvije metode od kojih je jedna iskapanje otpada, odvoz i saniranje izvan Hrvatske, a druga je predobrada na mjestu deponija, rekao je u četvrtak predsjednik Savjeta Stjepan Lakušić. Nakon trosatnog sastanka Savjeta Lakušić je u izjavi novinarima rekao kako su bile predložene četiri opcije, no zbog isplativosti, provedivosti i učinkovitosti Savjet je razmatrao dvije metode. ''Jedna varijanta jest da se sve u cijelosti iskopa i odveze izvan granice Republike Hrvatske gdje bi se proveo proces termičke obrade ili neke druge obrade u obliku zbrinjavanja i neopasnog i opasnog otpada'', rekao je Lakušić.

Pritom je dodao i kako to mora raditi tvrtka ili gospodarski subjekt koji ima dopuštenje, odnosno certifikat za takvu djelatnost te da je, prema dobivenim informacijama, za taj posao zainteresirano nekoliko tvrtki iz više europskih zemalja.

''Druga varijanta za cijelu tu količinu otpada jest predobrada na lokaciji, na potpuno zatvorenim platformama koje bi bilo izrađene za takve slučajeve i ako se nju odabere, onda bi razvrstali i napravili predobradu onog neopasnog - kamenog materijala, zemljanog i građevinskog materijala. Onaj dio koji je opasni otpad premjestili bi na neku novu lokaciju koja bi se odabrala od strane Republike Hrvatske'', naveo je Lakušić.

Naglasio je iznimnu važnost izrade kvalitetne projektno-tehničke dokumentacije za izabrano rješenje, ali i kvalitetan monitoring kvalitete zraka, tla i vode, kao i nadzor svih budućih aktivnosti vezanih uz sanaciju deponija.

Savjet je o metodama zbrinjavanja deponija u Gospiću raspravljao na temelju dokumentacije i analize koje mu je dostavilo Ministarstvo zaštite okoliša te je najavio i eventualno razmatranje dodatne dokumentacije.

Predsjednik Savjeta i rektor Sveučilišta u Zagrebu osvrnuo se i na primjedbe o sastavu tog tijela naglasivši kako svi članovi imaju snažne znanstvene i stručne referencije te kako nitko izvan Savjeta neće moći utjecati na njihov rad.

Lakušić je u osnovnoj informaciji o radu Znanstvenog savjeta, objavljenoj na mrežnoj stranici Sveučilišta u Zagrebu, najavio i da će znanstvenici dati neovisnu znanstvenu recenziju svih postupaka koji se planiraju provesti, a to su - privremeno prekrivanje zakopanog otpada, zbrinjavanje rasutog otpada uz silose, zbrinjavanje otpada u velikim vrećama, zbrinjavanje zakopanog otpada i zbrinjavanje otpada u skladišnim objektima i silosima.

Znanstveni savjet upoznat će se sa svom raspoloživom dokumentacijom kako bi se vidjelo što je sve dosad učinjeno te će na temelju toga odlučiti jesu li potrebna dodatna uzorkovanja, a sve kako bi se dobili što točniji podatci o sadržaju opasnog odnosno neopasnog otpada.

Uz Lakušića kao predsjednika, u Savjetu su i ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) Krunoslav Capak (zamjenik) te još pet članova - Ante Jukić kao predstavnik Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije, Dražen Vouk s Građevinskog fakulteta, Jelena Parlov s Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta, Ivica Kisić kao predstavnik Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te Iskra Aleksandra Nola s Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagreb, profesorica na Školi narodnog zdravlja "Andrija Štampar".