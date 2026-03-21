Što će to niknuti na Savskoj? Bačić: 'Naš je cilj tamo izgraditi zgrade i poslovne prostore..'

Ministar i potpredsjednik Vlade Branko Bačić za Novu TV komentirao je pritužbe građana koji stanuju u višestambenim zgradama, a koje još nisu obnovljene. Objasnio je kako se sredstva iz europskih fondova nakon potresa namijenjena obnovi zgrada javne namjene te ne mogu biti utrošena na privatnu imovinu, piše Dnevnik.hr.

- Mi smo danas, na području petrinjskog i zagrebačkog potresa, na negdje oko 1800 lokacija koje su trenutno u obnovi. Obnavljaju se i jedne i druge zgrade. Što se njih tiče obnova javnih zgrada, mi smo vezani rokovima. Europska sredstva, iz Fonda solidarnosti i Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, namijenjena su isključivo za obnovu zgrada javne namjene, komunalne, prometne i energetske infrastrukture. Ne možemo ih uložiti u obnovu privatne imovine - objasnio je Bačić.

Objasnio je kako su do kraja lipnja 2023. trebali izvesti i potrošiti sredstva iz Fonda solidarnosti, a do kraja ovog lipnja moraju završiti zgrade kako bi mogli povući značajnu ratu iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti.

U Zagrebu je ostalo za obnoviti 1500 objekata, no ministar Bačić si je zadao rok da to moraju odraditi unutar četiri godine ili manje, odnosno do 2030.

- Ako smo do sada obnovili 14.400 lokacija u šest godina, to je negdje oko 2000 godišnje. Ali moram reći, to su bile uglavnom jednostavnije, nekonstrukcijske obnove. Najteže su sada, višestambene zgrade u Donjem gradu. Mi smo zbog toga krenuli u blokovsku obnovu. Sada smo završili jedan blok, dva su u izgradnji, sedam blokova je u pripremi, tako da ćemo taj rok koji smo danas spomenuli, kraj 2030. doista u potpunosti dohvatiti - rekao je Bačić te rekao da je u ovom trenutku izvan svojih domova je 505 ljudi.

Planovi za gradnju na mjestu Vjesnika.

Osvrnuo se i na Vjesnik i rekao da je uvjeren kako će u ponedjeljak krenuti sa skidanjem azbesta, ali je i komentirao što imaju u planu izgraditi na mjesto Vjesnika.

- Mi nismo jedini vlasnici tog objekta. Nas je šest suvlasnika, Republika Hrvatska je najveći suvlasnik sa 64 posto. Mi želimo otkupiti njihove udjele i nakon toga krenuti u izradu programa arhitektonsko-urbanističkog rješenja tog dijela Zagreba. Naš je cilj tamo izgraditi zgrade i poslovne prostore za rad ministarstava i državnih agencija, ali o tome još moramo pronaći zajednički jezik s ostalim suvlasnicima - rekao je Bačić.

Na pitanje hoće li se tamo seliti njegovo ministarstvo, rekao je kako još uvijek ima tijela državne uprave koja su u zakupu kod privatnih poduzetnika koje bi voljeli preseliti.

- Kroz obnovu smo uglavnom obnovili najveći dio zgrada koje koriste naša ministarstva, kao i druga ministarstva. No još uvijek ima tijela državne uprave koja su u zakupu kod privatnih poduzetnika i to želimo riješiti, da maksimalno državna tijela dovedemo u prostore u vlasništvu Republike Hrvatske - rekao je u Dnevniku Nove TV.

Što se tiče mjera za ublažavanje cjenovnog udara na tržištu naftnih derivata, Bačić je objasnio kako će Vlada tu sigurno intervenirati.

- Pratimo usporednu praksu drugih država, kako omogućiti da PDV bude fluktuirajući, da ovisi o cijeni nafte na mediteranskom tržištu i kako bi onda Vlada mogla svojom uredbom reagirati. To je još u fazi priprema - kazao je Bačić.