Što ćemo nositi ove zime i kako na vrijeme isplanirati božićni shopping?

Iako još uvijek željno iščekujemo vidjeti koji će modni trendovi ove zime zavladati gradskim ulicama, već neko vrijeme su nam na repertoaru one klasične kombinacije za hladnije doba godine.

<p>Sve niže temperature dobar su izgovor za jednostavne svakodnevne outfite, a nabacivanje traperica i džempera posljednjih je sezona postalo ne samo prihvatljivo, nego i trendi. Naravno, u novoj sezoni poželjni su i novi komadi odjeće, a u <strong>Designer Outlet Croatia</strong> ovih je dana stigla <strong>nova zimska kolekcija</strong> koja će vam <strong>uz popuste do 70%</strong> dati potrebnu inspiraciju za kreiranje savršenog looka.</p><p>Ako ste do sad odgađali zimsku kupovinu, pravo je vrijeme za Outlet shopping u modnom gradiću na otvorenom uz 70% popusta jer puloveri i toplija odjeća moraju u prvi plan. Više od 100 fashion i lifestyle brendova Designer Outleta Croatia ovih dana na police trgovina donosi kolekciju koja će vam dati savršene smjernice za zimske outfite u svim prigodama. <strong>Armani Exchange, Barbolini, Heraldi, Calzedonia, Desigual, Replay, Timberland, Superdry i Maya Maya</strong> samo su dio široke ponude iz koje možete odabrati cipele, hlače, pletiva, kapute i torbe koji će biti osnova vaših kombinacija u nadolazećoj sezoni. Oni koji uvijek vole biti korak ispred i o svemu razmišljaju na vrijeme sigurno će primijetiti i dio ponude koji najavljuje <em>festive season</em>, a za kupovinu poklona nikad nije prerano, pogotovo ako su u pitanju popusti do 70%.</p><p>Sve ključne komade za idealne svakodnevne kombinacije i najnovije trendove sezone potražite na samo 20 minuta od centra Zagreb u Designer Outletu Croatia i na <a href="https://www.designeroutletcroatia.com/index.php?id=165" target="_blank">designeroutletcroatia.com</a>.</p>