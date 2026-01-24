Thompson je priznao pogrešku, ali je onda potpuno relativizirao ispričavajući se i vjevericama i rosi i Suncu i Mjesecu ako im smetaju njihovi objekti
VRAG JE U DETALJU PLUS+
Što da je Dalija Orešković pisala onako kao što je Thompson o svojoj bespravnoj gradnji?
Čitanje članka: 1 min
Marko Perković Thompson se prilično cinično osvrnuo na to da je uhvaćen u bespravnoj gradnji koju je potvrdio Državni inspektorat i naložio mu uklanjanje dva objekta izgrađena u Čavoglavama. Objava na društvenoj mreži je pomno osmišljena i u biti je riječ o savršenoj manipulaciji u kojoj se uspio prikazati kao žrtva. U društvu, koje se dijeli oko njegovih stavova, mnogi su ga pravdali i pokazali razumijevanje.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku