'Što je meni ovo trebalo', pita se Turudić. To se pitaju svi. Ipak, znamo kome je sve ovo trebalo

Ivan Turudić, glavni državni odvjetnik, otvorio je sinoć dušu u intervjuu na Hrvatskoj televiziji te svekolikoj javnosti, na pitanje je li mu žao što je stupio na čelo DORH-a, poručio: "Ne mogu reći da nisam pomislio: 'Što je meni sve to trebalo?'".

To isto pomislila je hrvatska javnost prije dvije godine kad se Turudić gurao - ili se Turudića guralo - na tako osjetljivu i važnu dužnost kao što je ona glavnog državnog odvjetnika u zemlji duboko uronjenoj u političku korupciju.

Pitala se to HDZ-ova opozicija. Pitali su se to političari, kritičari, stručnjaci, mediji i novinari. Pitali su se to prosvjednici protiv Turudićeva imenovanja na Markovu trgu, pitala se to javnost, kao i brojni građani koji su čitali o Turudićevoj karijeri, aferama i skandalima.

"Ovisnik o HDZ-u"

Što je Hrvatskoj, više nego samom Turudiću, trebalo imenovanje ovog bivšeg suca, "političkog ovisnika o HDZ-u i miljenika kriminalnog podzemlja", kako je to opisao predsjednik Zoran Milanović, na čelo glavne institucije za borbu protiv korupcije?

Ali evo, nekome je očito to trebalo.

Turudić se u sinoćnjem ogoljavanju duše ipak malo pribrao i nakon malog trenutka slabosti naglasio kako mu "nije žao što je stupio na tu dužnost", valjda kako bi ispao požrtvovni heroj.

Objasnio je da je "ta dužnost užasno teška". "Trudim se ne biti patetičan, ali stvarno je teška. Ona iziskuje 24 sata dnevno", kazao je umorni Turudić, što bi trebalo značiti da ga sad trebamo žaliti.

A onda je prkosno poručio: "Što se tiče napada, vrlo malo ljudi me može uvrijediti. Ako me netko može uvrijediti, onda držim do njega". Dakle, Turudić je snažan i nepokolebljiv.

Što je, dakle, Turudiću sve to trebalo?

Što mu je to trebalo?

Prvo, što mu je trebalo da se sad otvoreno pita "što mu je to trebalo"?

Ali i što je nekadašnjem sucu na visokim sudačkim dužnostima, osobi na vrhuncu ili čak na zalasku karijere, u toksičnim okolnostima, zatrovanoj atmosferi, u nabujaloj korupciji i političkoj sabotaži, trebalo da se unatoč pritiscima, prosvjedima, zaobilaženju procedure, neistinama koje je govorio na saslušanju, transkriptima, skandalima i aferama, primi ovog posla?

Da bi se sada žalio, pa hrabrio, pa kajao, pa opet hrabrio i samog sebe veličao.

Ispada kao da ga je netko doista na silu dovukao - ili se Turudić dao dovući - do nesretne fotelje glavnog državnog odvjetnika.

Što je, ponavljamo, bilo posve jasno od prvog trenutka kad se Turudićevo ime našlo među prijavama za tu dužnost.

Prelomili izbor

I kad se počelo kopati po njegovoj biografiji. I kad su HDZ i Andrej Plenković svim silama, čak i mimo procedura i bez sigurnosnih provjera, pored priča o tajnim druženjima sa Zdravkom Mamićem i afektivne korespodencije s Josipom Rimac, čak i pored žestoke retorike predsjednika države koji se nakon toga odlučio kandidirati za premijera, prelomili njegov izbor.

Turudić je imao zadatak zaustaviti EPPO, protiv čijeg je angažmana u istragama u Hrvatskoj otvoreno govorio mjesecima i godinama prije imenovanja. EPPO je bio izvan HDZ-ove kontrole i trebao mu je netko stati na kraj.

Turudić je imao zadatak pokrenuti lavinu istraga o korupciji među oporbenim strankama, kako bi se kreirala umjetna ravnoteža u odnosu na HDZ-ovu korupciju.

I imao je zadatak, barem je tako tvrdio predsjednik Milanović, "zaustaviti bilo kakvu mogućnost istrage koja se tiče AP-a".

A sada Turudić nariče kako "ne zna što mu je to trebalo".

Osoba od povjerenja

Pa nekome je trebalo. Nekome je trebao upravo takav kandidat za DORH. Nekome tko će na koncu reći da mu "nije žao", tko će raditi 24 sata dnevno na "užasno teškoj dužnosti" i najviše od svega, ne obazirati se na napade i tvrditi kako ga "vrlo malo ljudi može uvrijediti".

Premda je kao sudac čak i tužio neke novinare koji su ga, eto, "uvrijedili".

Onima koji su ga imenovali trebala je osoba od povjerenja na dužnosti od povjerenja.

No igrom sudbine, Turudića, tu osobu od povjerenja, sada se izravno povezuje sa sudbinom Andreja Plenkovića na čelu HDZ-a i Vlade.

Grize ruku koja ga hrani?

Objava Uskokova vještačenja otpada u Gospiću pokrenula je lavinu koja se sručila prema Banskim dvorima i koju je premijer panično proglasio "histeriziranjem oporbe", a neki mediji ovih dana prenose tvrdnje iz samog HDZ-a da kaznena istraga o otpadu može srušiti Plenkovića.

Jer svaki potez državnog odvjetnika imenovanog političkim dekretom promatra se u svjetlu političkih obračuna.

Onaj tko je prelomio Turudićevo imenovanje mogao bi tako na koncu stradati od Turudićeve ruke.

Je li to razlog zbog čega se glavni državni odvjetnik sada pita "što je njemu to trebalo"?