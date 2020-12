Što je ovo?! Omiš pod morem

Obilna kiša radi velike probleme na splitskom području, a to je jutros posebno osjetio Omiš. Nizak tlak i lunarna plima uz olujan i orkanski vjetar južnog i jugozapadnog smjera uzrokovali su rast razine mora

<p>Trenutno se cijela zapadna Europa nalazi u polju niskog tlaka zraka, a nad sjevernom Italijom se formira sekundarni ciklonalni centar.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><p>Taj će se centar u nadolazećoj noći i tijekom nedjelje naći nad sjevernim Jadranom što će uvjetovati opasne vremenske prilike na velikom dijelu Jadrana, piše <a href="https://www.dalmacijadanas.hr/video-omis-pod-morem-pogledajte-sto-je-jutros-docekalo-omisane/" target="_blank">Dalmacija danas</a>.</p><p>Na to upozorava DHMZ kroz sustav MeteoAlarm koji je za područje cijelog Jadrana izdao crveni, najviši stupanj upozorenja i to zbog juga. DHMZ predviđa udare juga do orkanskih 130 km/h na cijelom Jadranu, a uz obalu do 90 km/h.</p><p>Osim na vjetar, DHMZ upozorava na obilne oborine, tijekom nedjelje može pasti do 90 litara kiše po kvadratnom metru.</p><p>Nizak tlak i lunarna plima uz olujan i orkanski vjetar južnog i jugozapadnog smjera uzrokovali su rast razine mora pa je veći dio Omiša, kako piše <a href="https://www.dalmacijadanas.hr/video-omis-pod-morem-pogledajte-sto-je-jutros-docekalo-omisane/" target="_blank">Dalmacija danas</a>, završio poplavljen.</p>