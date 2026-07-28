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OPASNI FENOMEN

Što je pirokumulonimbus? Javlja se kod velikih požara, zovu ga 'zmaj koji riga vatru'

Piše Veronika Miloševski,
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Što je pirokumulonimbus? Javlja se kod velikih požara, zovu ga 'zmaj koji riga vatru'
Foto: SDIS33 / HANDOUT/EPA
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Požar u regiji Gironde bio je toliko snažan da je stvorio vlastitu grmljavinsku oluju, fenomen poznat kao pirokumulonimbus, koji je prvi put službeno zabilježen u Francuskoj

Golemi šumski požar koji je poharao jugozapadnu Francusku i prisilio na evakuaciju više od 220.000 ljudi nije bio samo još jedna ljetna katastrofa. Požar u regiji Gironde bio je toliko snažan da je stvorio vlastitu grmljavinsku oluju, fenomen poznat kao pirokumulonimbus. Ova pojava pretvorila je vatrenu stihiju u nepredvidivog neprijatelja koji sam stvara vjetrove i munjama pokreće nove požare, ostavljajući vatrogasce pred izazovom bez presedana.

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Zmaj koji bljuje vatru među oblacima

Pirokumulonimbus, koji su znanstvenici Nase prikladno opisali kao "zmaj koji bljuje vatru među oblacima", nastaje kada intenzivna toplina s tla stvori ekstremno snažnu uzlaznu struju. Vrući zrak, ispunjen dimom, pepelom i vlagom, naglo se diže visoko u atmosferu. Kako se penje i hladi, vodena para kondenzira se oko čestica pepela, formirajući oblak. Ako je požar dovoljno jak i atmosfera nestabilna, taj oblak može narasti u divovski kumulonimbus, isti onaj koji uzrokuje najžešće grmljavinske oluje.

Theodore M. Giannaros, vatrogasni meteorolog s Nacionalnog opservatorija u Ateni, pojednostavio je objašnjenje.

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​- Zamislite logorsku vatru toliko veliku i vruću da se dim koji se diže iz nje pretvara u olujni oblak. To je pirokumulonimbus, olujni oblak rođen iz intenzivne topline koju stvara šumski požar.

Jednom stvoren, ovaj oblak postaje samostalni vremenski sustav koji lebdi iznad vatre, hraneći katastrofu koja ga je stvorila.

Požar koji stvara vlastito vrijeme

Najveća opasnost pirokumulonimbusa leži u njegovoj sposobnosti da diktira uvjete na tlu. Snažna uzlazna strujanja koja ga hrane stvaraju snažne i potpuno nepredvidive silazne udare vjetra. Ti vjetrovi mogu naglo promijeniti smjer fronte požara, razdvojiti je na više dijelova ili je poslati u potpuno novom smjeru, zatvarajući vatrogascima putove za bijeg. Uz to, turbulentni vjetrovi mogu izbacivati žar i goruće ostatke biljaka kilometrima daleko, paleći nova žarišta daleko ispred glavne vatrene linije. Tijekom australskih požara "Crno ljeto" 2019. i 2020. zabilježeno je da je žar iz ovakvih oluja padao čak 30 kilometara ispred požara.

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Osim vjetra, oblak stvara i vlastite munje. U suhom i pregrijanom krajoliku, svaka takva munja može započeti novi požar. Time se vatrogasci ne bore samo protiv jedne fronte, već protiv neprijatelja koji se samostalno i eksponencijalno širi.

​- Ne znamo kako će se požar širiti, fronta se neprestano mijenja. Ne možemo se boriti izravno. To je scenarij Davida protiv Golijata - izjavio je glasnogovornik francuske Nacionalne vatrogasne federacije, Eric Brocardi.

Fenomen bez presedana u Francuskoj

Iako su ovakvi oblaci zabilježeni u Sjevernoj Americi i Australiji, njihova pojava u Europi iznimno je rijetka. Do sada je zabilježen tek jedan slučaj u Portugalu tijekom smrtonosne sezone požara 2017. godine. Događaj u Girondei, gdje je izgorjelo više od 42.000 hektara šume i oštećeno ili uništeno preko 240 domova, bio je šok za francuske službe.

Sophie Broacs, prefektica regije Gironde, opisala je situaciju kao ulazak u "novu dimenziju".

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​- Suočili smo se s vatrenom olujom, istim nevjerojatnim, dosad neviđenim i nepoznatim fenomenom... To je potpuno nepredvidiv fenomen, koji kombinira i vatru i oluju koju sam stvara, s udarima munja koji pale nove požare i vjetrovima koji raspiruju plamen.

Klimatske promjene, koje zagrijavaju Europu dvostruko brže od svjetskog prosjeka, stvaraju sve idealnije uvjete za ovakve ekstremne događaje. Učestaliji i intenzivniji toplinski valovi i dugotrajne suše pretvaraju šume u gorivo spremno za požare epskih razmjera. Znanstvenici upozoravaju da više nije pitanje hoće li se ovakvi događaji ponoviti, već koliko često ćemo se s njima suočavati.

* uz pomoć AI-ja

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