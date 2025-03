'Što je radio Vance i kakva su to pitanja o odijelu? Pitaju li to i šeike? Vrata su zatvorena, ali...'

Nije se očekivalo da će Zelenski kontrirati Donaldu Trumpu čija je politika prema Ukrajini politika svršenog čina, pod krinkom ideje mira. Ja sam uvijek za mir, on je poželjan i do njega će doći, ali mora biti pravičan mir jer će nepravičan mir kad-tad izazvati novi rat. Zaleđeni konflikt samo je prilika za otvaranje nekog novoga konflikta. Trump se ponaša kao trgovačka država po nekom razbojničkome modelu. On ima željeni predmet i pod svaku cijenu ga želi dobiti. To su rijetki minerali i to je cilj u priči o zaustavljanju rata. Realno, Europa Ukrajini ne može pomoći sama. Administracija Joea Bidena u Ukrajinu je upumpala puno novca i Trump sad traži povrat tog novca preko minerala. Po meni je to pljačkaški sustav. To su oni provodili i prije, u drugim državama, samo na finiji način, kaže nam dr. sc. Anđelko Milardović, profesor političkih znanosti.

Smatra kako je amputacija Ukrajine neprimjerena i kontra međunarodnom pravu te da Trumpovo približavanje Rusiji otvara nezamislivu konfliktnu liniju unutar Sjevernoatlantskog saveza.

- Sad se Trump gotovo našao na strani te ideologije. Po meni je to put za moguće odrastanje Europe, da bude što samostalnija i što manje ovisna o Americi. Europa mora naći izlaznu strategiju između paradigme ‘America First’ i ruskoga svijeta. Ona nema prepoznatljivu paradigmu. Njihova paradigma je birokratska - smatra Milardović.

A iz Europe, dan nakon neugodnog sastanka američkog i ukrajinskog predsjednika, uz prisutnost i potpredsjednika J. D. Vancea, Zelenskom stižu mnoge poruke podrške od europskih državnika. Nakon skandaloznog sastanka na kojem je Trump zaključio da Zelenski ne želi mir, ukrajinski predsjednik gostovao je na televiziji Fox News. Na pitanje misli li da Trumpu duguje ispriku odgovorio je: “Ne, poštujem predsjednika i američki narod. Nisam siguran da smo učinili nešto loše”. Dan poslije otputovao je u London na sastanak s europskim i NATO čelnicima. Kazao je pritom da je Ukrajina “spremna potpisati sporazum o mineralima”, no inzistira na američkim sigurnosnim jamstvima.

Vojni analitičar Vilko Klasan misli da su, iako prvi susret nije završio dobro, sve opcije otvorene, no i da Zelenski nema mnogo aduta.

- Ukrajina je ovdje slabija strana jer je riječ o njezinoj opstojnosti, pa mora popustiti. Vidi se da je Zelenski toga svjestan, da mora nastaviti pregovarati. Zelenski je pod emocijama, njegova zemlja je na kocki, toliko mladih ljudi je poginulo, toliko razaranja. Ali na kraju svakog rata morate sjesti s neprijateljem razgovarati o miru. Ništa se bez Rusije ne može riješiti. To i Europa mora shvatiti - smatra Klasan te dodaje kako, nažalost, za Ukrajinu ne postoji dobro rješenje.

- Ukrajina je žrtva i sama pomoć Europe Ukrajini je nedostatna. Dakle, imate opciju mira, makar bio i nepravedan, ili nastavak rata, za koji Ukrajina nema snage, ni što se tiče ljudskih resursa ni vojne opreme. Pogotovo ako Amerika iz cijele priče izađe. Dakle, što im je opcija, izgubiti cijelu Ukrajinu? Europa ne može poslati svoje snage jer Putin ne želi NATO u Ukrajini. Amerika je rekla da neće slati svoje vojnike. Kako onda provesti taj mir? Za osiguranje tolike bojišnice treba 85.000 vojnika. Tko će to dati? Možda je rješenje u prepuštanju minerala jer Trump će kao biznismen štititi svoj novac. Ne Ukrajinu nego vlastita ulaganja. Trump želi biti posrednik i on je na moćnoj poziciji, ali ponio se ogavno i išao je poniziti Zelenskog. Ali makar bio najveća budala, ti ga moraš prihvatiti jer bez njega, nažalost, nema mira. Ukrajina nema snage vratiti svoj teritorij - smatra Klasan.

Da Ukrajina treba pravedan mir, a ne zavrtanje ruke, smatra i stručnjak za međunarodne odnose Denis Avdagić.

- Ovako kako to ide, značilo bi odricanje od teritorija, zaborav da su se ratni zločini dogodili i zaborav mrtvih. Naravno da to nije normalno i da je Zelenskom bilo teško suzdržati se na sastanku s Trumpom. Ipak, volio bih da neke stvari nije govorio. Samo se pitam što je tamo radio Vance i čemu ono neukusno pitanje o odijelu. Pitaju li šeike pri dolasku u Bijelu kuću gdje im je odijelo? Tu nema poštovanja, mi to znamo. Cijela priča je izrazito mučna i upozorava nas da živimo u novom svijetu. Europa mora raditi na sebi i shvatiti ozbiljnost trenutka - kaže Avdagić.

Smatra i kako Europa Ukrajini može financijski pomoći, ali ne i u smislu naoružanja.

- Jasno je da su se jedna vrata zatvorila, ali nisu zaključana. Mislim da će se pokušati nastaviti pregovarati, ali nitko u ovom trenutku ne može precizno procijeniti u kojem smjeru će sve ići. Europa ima iskustva u pregovanjima. Trupova administracija je brza i vrlo brzo će se sve početi rasplitati - kaže Avdagić dodajući i kako nije siguran da je u Rusiji sve tako stabilno.

- Njima gine jako puno ljudi, ako Europa uspije osigurati pomoć Ukrajini, pitanje je i koliko to Rusija može izdržati. U nekom trenutku njihova ekonomija će se slomiti, a zaduživati se ne mogu - zaključuje Avdagić.