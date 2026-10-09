ŠTO JE S GLAVOM? Maloljetnik (16) planinario uz pomoć AI-a. Pogledajte gdje je završio...

Upute AI chatbota Claude odvele su Brycea Vincenta Gowryluka (16) na opasan i neprohodan dio planine u Britanskoj Kolumbiji, odakle su ga prošlog tjedna morali izvlačiti spasioci. Njegov je slučaj još jedan u nizu incidenata koji upozoravaju na rizike oslanjanja na digitalne alate za snalaženje u prirodi, piše Guardian.

Gowryluk se u subotu ujutro žičarom popeo na vrh planine Grouse, odakle je od Claudea zatražio da mu isplanira rutu do obližnje planine Crown i natrag. Riječ je o zahtjevnom osmosatnom putu koji planinarski vodiči ne preporučuju početnicima, a s čijeg se vrha pruža pogled na Vancouver, dolinu Fraser i slijev Capilana. Gowryluk, koji se bavi dvoranskim penjanjem, slijedio je upute, ali ga je chatbot odveo s predviđene staze.

Umjesto na planinarskom putu, našao se pred okomitom stijenom Widowmaker Arete, usponom od 520 metara koji zahtijeva alpinističku opremu i tehničko znanje. Nakon što se počeo penjati, brzo je shvatio da je teren prestrm i da je zapeo u podnožju litice. Nazvao je majku, a zatim i hitne službe.

Policija je alarmirala gorsku službu North Shore Rescue, koja je poslala helikopter. Gowryluk se nalazio preblizu stijeni da bi mu letjelica mogla sigurno prići, pa su se dva spasioca morala spustiti užetom kako bi došla do njega. Prebačen je u bazu u blizini brane Cleveland.

Foto: North Shore Rescue

Spasioci su nakon intervencije izjavili da se nalazio "jako daleko" od planirane rute. Smatra se da je ovo prvi zabilježeni slučaj planinara koji se izgubio zbog uputa umjetne inteligencije, no to je samo nastavak niza problema na planinskom području jugozapadne Britanske Kolumbije, gdje se ljudi sve više oslanjaju na neprecizne digitalne alate.

Voditelj potrage Paul Markey upozorio je da se planinari ne bi trebali oslanjati na umjetnu inteligenciju i istaknuo je da je ključna dobra priprema. Kao primjer naveo je i srpanjski slučaj kada su spašene tri osobe koje su rutu planirale pomoću Google Mapsa. Aplikacija im je dala pogrešnu procjenu vremena i sugerirala da se put od 14 sati može prijeći za nešto više od pet.

"U ovom konkretnom slučaju, dječak je imao čeonu lampu, dobru odjeću i čizme, rezervnu bateriju i hranu. Bio je prilično dobro opremljen za planinarenje, ali definitivno nije bio spreman niti opremljen za penjanje po stijenama", rekao je Markey.

Objasnio je da umjetna inteligencija ima svoja ograničenja. "Claude nikada nije bio na terenu na kojem se ovaj 16-godišnjak našao. Postoji granica do koje umjetna inteligencija može opisati neko područje. Ništa ne može zamijeniti kvalitetnu obuku i znanje o orijentaciji", poručio je.

Foto: North Shore Rescue

Markey je dodao da aplikacije ponekad daju i previše informacija. "Primijetili smo da neke aplikacije označavaju staze na mjestima gdje mi, kao spasilački tim, ne bismo htjeli da budu ucrtane. Ljudi vide rute koje im se čine dobrima, a onda upadnu u probleme", rekao je. "Glavna je poruka: ne oslanjajte se slijepo na umjetnu inteligenciju kao alat za planiranje. Ona nikada ne može zamijeniti dobru edukaciju, trening, iskustvo i donošenje ispravnih odluka na terenu."