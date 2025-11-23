Obavijesti

News

Komentari 0
TAJNA BILJEŠKA PLUS+

Što je Tamara Laptoš izgovorila šefu Uskoka Miškoviću kad su hapsili ministra Vilija Beroša

Piše Boris Rašeta,
Čitanje članka: 4 min
Što je Tamara Laptoš izgovorila šefu Uskoka Miškoviću kad su hapsili ministra Vilija Beroša
Foto: PIXSELL/Saša Zinaja

NOVI EXPRESS Blic analiza kontroverznih odluka šefa Plenkovićeva DORH-a koje su i kod istražitelja Uskoka izazvale prilično zabrinutosti zbog upitnih motiva Ivana Turudića i priča o jednom dokumentu

U sklopu svoje, neuobičajeno samozatajne, kampanje, Zoran Milanović ovih je dana na Facebooku objavio fotografiju s natpisom “Normalno, treba nam državni, a ne režimski odvjetnik”. Po Ivanu Turudiću opleo je snažnije nego po svojim protivnicima.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Otkrivena je misteriozna špilja u podmorju Kornata: 'Ulaz joj je skriven, dvorane su pune siga!'
JAMA NA BRAKU OD LONČE

Otkrivena je misteriozna špilja u podmorju Kornata: 'Ulaz joj je skriven, dvorane su pune siga!'

Impresivni stalaktiti dokaz su da su jama, kao i taj dio Jadrana, u povijesti bili na suhom. Uvjeti u njoj su ekstremni, kao u najvećim morskim dubinama. Do nje su mogli samo s posebnom opremom
Zapaljeni neboder: Što skrivaju misteriozne snimke iz mraka?
NERIJEŠENA PITANJA

Zapaljeni neboder: Što skrivaju misteriozne snimke iz mraka?

U zgradi su se čuvali državni dokumenti, ali sigurnosnih provjera nije bilo. Pitanje je jesu li, i kako, instalacije i izolacija održavane? Odnosno, je li država kao većinski vlasnik uopće brinula o toj građevini
Udala se kćer Marina Miletića
SRETNE VIJESTI

Udala se kćer Marina Miletića

Saborski zastupnik Marin Miletić je kćeri dobio sa suprugom Danijelom, koja je preminula 2021. nakon duge bolesti

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025