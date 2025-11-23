NOVI EXPRESS Blic analiza kontroverznih odluka šefa Plenkovićeva DORH-a koje su i kod istražitelja Uskoka izazvale prilično zabrinutosti zbog upitnih motiva Ivana Turudića i priča o jednom dokumentu
TAJNA BILJEŠKA PLUS+
Što je Tamara Laptoš izgovorila šefu Uskoka Miškoviću kad su hapsili ministra Vilija Beroša
Čitanje članka: 4 min
U sklopu svoje, neuobičajeno samozatajne, kampanje, Zoran Milanović ovih je dana na Facebooku objavio fotografiju s natpisom “Normalno, treba nam državni, a ne režimski odvjetnik”. Po Ivanu Turudiću opleo je snažnije nego po svojim protivnicima.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku