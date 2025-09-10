Što točno piše u Članku 4. NATO saveza na koji se poziva Poljska

Prava noćna drama odvila se noćas na nebu u Poljskoj. Desetak iranskih Shahed dronova pod ruskom zastavom ušlo je u njihov zračni prostor. Neke od njih su Poljaci uspješno oborilo, a dijelovi su pogodili neke kuće, ali i groblje.

Na izvanrednom sastanku jutros u Poljskoj, spominjala se i opcija aktivacije 4. članka NATO saveza. O tome je govorio poljski predsjednik Karol Nawrocki.

- Operacija u poljskom zračnom prostoru završila je nakon noćnog, sveobuhvatnog napada dronovima i njihovog prelaska preko naših granica. Na sastanku se govorilo o mogućnosti pokretanja članka 4. NATO saveza - naveo je Nawrocki.

I dok 5. Članak NATO saveza obvezuje saveznike na zajedničku obranu u slučaju napada, 4. Članak obvezuje sve članice na zajedničku vojnu konzultaciju.

Zajednički dijalog

Ovaj članak predviđa da svaka članica može zatražiti hitne konzultacije s ostalim saveznicima ako smatra da je njezina sigurnost, teritorijalni integritet ili politička neovisnost ugrožena. Vijeće NATO-a tada se sastaje kako bi zajednički procijenilo situaciju i dogovorilo moguće odgovore, bilo diplomatske, vojne ili druge prirode.

Foto: Kacper Pempel

Za razliku od Članka 5., Članak 4. ne podrazumijeva automatsku vojnu reakciju, već otvara prostor za politički dijalog i koordinaciju. U praksi, aktivacija članka često služi kao signal ozbiljne zabrinutosti i način da se krize stave visoko na dnevni red Saveza.

Ovaj je mehanizam u 76-godišnjoj povijesti NATO-a korišten svega sedam puta, i to svaki put u 21. stoljeću. Poljska i druge istočnoeuropske članice pozvale su se na njega nakon ruske aneksije Krima 2014. i ponovno nakon početka invazije na Ukrajinu u veljači 2022. godine.