DRAMA S RUSKIM DRONOVIMA

Što točno piše u Članku 4. NATO saveza na koji se poziva Poljska

Piše Ivan Štengl,
Što točno piše u Članku 4. NATO saveza na koji se poziva Poljska
I dok 5. Članak NATO saveza obvezuje saveznike na zajedničku obranu u slučaju napada, 4. Članak obvezuje sve članice na zajedničku vojnu konzultaciju, ako je ugrožen teritorijalni integritet neke njih

Prava noćna drama odvila se noćas na nebu u Poljskoj. Desetak iranskih Shahed dronova pod ruskom zastavom ušlo je u njihov zračni prostor. Neke od njih su Poljaci uspješno oborilo, a dijelovi su pogodili neke kuće, ali i groblje.

Na izvanrednom sastanku jutros u Poljskoj, spominjala se i opcija aktivacije 4. članka NATO saveza. O tome je govorio poljski predsjednik Karol Nawrocki.

- Operacija u poljskom zračnom prostoru završila je nakon noćnog, sveobuhvatnog napada dronovima i njihovog prelaska preko naših granica. Na sastanku se govorilo o mogućnosti pokretanja članka 4. NATO saveza - naveo je Nawrocki.

I dok 5. Članak NATO saveza obvezuje saveznike na zajedničku obranu u slučaju napada, 4. Članak obvezuje sve članice na zajedničku vojnu konzultaciju.

Zajednički dijalog

Ovaj članak predviđa da svaka članica može zatražiti hitne konzultacije s ostalim saveznicima ako smatra da je njezina sigurnost, teritorijalni integritet ili politička neovisnost ugrožena. Vijeće NATO-a tada se sastaje kako bi zajednički procijenilo situaciju i dogovorilo moguće odgovore, bilo diplomatske, vojne ili druge prirode.

Poland is ready to react to attacks, provocations, says PM Tusk
Za razliku od Članka 5., Članak 4. ne podrazumijeva automatsku vojnu reakciju, već otvara prostor za politički dijalog i koordinaciju. U praksi, aktivacija članka često služi kao signal ozbiljne zabrinutosti i način da se krize stave visoko na dnevni red Saveza.

Ovaj je mehanizam u 76-godišnjoj povijesti NATO-a korišten svega sedam puta, i to svaki put u 21. stoljeću. Poljska i druge istočnoeuropske članice pozvale su se na njega nakon ruske aneksije Krima 2014. i ponovno nakon početka invazije na Ukrajinu u veljači 2022. godine.

