Što je to kontrapožar i kako je šef vatrogasaca spasio Ložišće

Još jedan težak dan je iza dalmatinskih vatrogasaca koji se bore s velikim požarom na Braču. Vatra je buknula u blizini Ložišća, a zbog jakog vjetra širila se prema naseljima Ložišća i Bobovišća. Požar je dosad zahvatio 3000 hektara trave, niskog raslinja, makije i šume. Unatoč razmjerima požara, zasad nema ljudskih žrtava niti izgorenih kuća i drugih objekata, piše Dnevnik Nove TV.

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Na terenu su angažirane stotine vatrogasaca, deseci vozila, a u gašenju su pomagali i protupožarni zrakoplovi.

- I vjetar nam igra, ne ide na ruku, ali dajemo sve od sebe, borimo se i vjerujemo, a u što možemo vjerovati nego u samu kišu. Vršimo rotaciju smjene, mojim kolegama iz DVD Selca nosim hranu. Rotiramo se, dajemo sve od sebe, rekao je predsjednik DVD-a Selca Tino Štambuk.

Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković kazao je da je na požarištu stalno 177 vatrogasaca s 53 vozila.

- 177 vatrogasaca, 53 vozila su stalno na terenu. Sukladno požarištu tako i pregrupiramo snage. Izvršit ćemo sada izviđanje iz zraka i po sektorima. U helikopteru će biti zapovjednici sektora, tako da ćemo moći lakše prerasporediti snage, rekao je Tucaković.

Gašenje dodatno otežava vjetar koji mijenja smjer i širi vatru prema Milni i pustinji Blaca. Ipak, kuće zasad nisu ugrožene.

- Mislim da imamo sreće što se tiče vjetra u smislu naselja i kuća. Okreće prema sjeveru, tako da vjerujem da naselje neće biti ugroženo. Trenutno nema ugroženih kuća, sve kuće su obranjene, kazao je predsjednik DVD-a Milna Toni Domazet.

Stanovnici su bili spremni na mogućnost evakuacije, no organizirane evakuacije iz naselja prema drugim područjima ili kopnu zasad nije bilo. Načelnik Općine Milna Frane Lozić posebno je pohvalio odluku zapovjednika otočnog vatrogastva da zapali kontra požar i tako spriječi prodor buktinje u samo naselje...

- Kada se iz minute u minutu vjetar izokretao i tu za svaku pohvalu je naš zapovjednik otočnog vatrogastva Nikola koji je donio famoznu odluku da zapali kontra požar i s time spriječi prebačaj požara u samo naselje Ložišća, naglasio je Lozić.

Što je kontrapožar?

Kontrapožar je namjerno paljenje vegetacije ispred fronte velikog požara. Svrha je stvoriti "crnu liniju", pojas izgorenog zemljišta koji glavnom požaru oduzima gorivo. Vatrogasci pale vatru uz prirodnu ili umjetnu barijeru, poput ceste, koja se kontrolirano širi prema glavnom požaru. Kad se dvije vatre sretnu, veća ostaje bez materijala za gorenje i njeno se širenje zaustavlja.

Ova metoda smatra se jednom od najopasnijih. Njezin uspjeh ovisi o preciznoj procjeni meteo-uvjeta, terena i goriva. Potrebno je veliko iskustvo jer se zbog nagle promjene vjetra kontrapožar može oteti kontroli i pogoršati situaciju.

Zato se primjenjuje samo u izvanrednim okolnostima, kada se požar približava naseljima ili važnoj infrastrukturi.