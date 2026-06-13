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ŠTO JE TRULO U DP-u? 'Plenki ih je usisao, Penava bi u oporbu, a nešto se čudno zbiva u Otoku'

NOVI EXPRESS Ivan Penava navodno stranku želi spašavati iz redova oporbe, no upućeni vjeruju da se DP-u ponavlja povijest Mosta, Živog zida, ORaH-a, Laburista...