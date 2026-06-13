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Foto: Marko Prpic/PIXSELL
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ŠTO JE TRULO U DP-u? 'Plenki ih je usisao, Penava bi u oporbu, a nešto se čudno zbiva u Otoku'

Piše Tea Kvarantan Soldatić, Luka Safundžić,

NOVI EXPRESS Ivan Penava navodno stranku želi spašavati iz redova oporbe, no upućeni vjeruju da se DP-u ponavlja povijest Mosta, Živog zida, ORaH-a, Laburista...

Dvije godine nakon parlamentarnih izbora na kojima je Domovinski pokret ostvario najbolji rezultat u svojoj povijesti i osvojio 14 saborskih mandata, stranka Ivana Penave nalazi se u najtežoj situaciji od osnutka. Umjesto da sudjelovanje u vlasti iskoristi za širenje političkog utjecaja i dugoročno pozicioniranje kao vodeća opcija hrvatske desnice izvan HDZ-a, DP se danas suočava s padom potpore, unutarnjim sukobima, nezadovoljstvom članstva i sve glasnijim pričama o mogućim odlascima pojedinih istaknutih ljudi.

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Komentari 17
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