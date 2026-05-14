ANKETA Zimski praznici se vraćaju u dva dijela. Neki roditelji bijesni! Što vi kažete?

Prvi dio zimskog odmora započet će 24. prosinca i trajati do 5. siječnja 2027., pri čemu nastava ponovno počinje 7. siječnja 2027

Nastava u školskoj godini 2026./2027. počinje u ponedjeljak, 7. rujna i traje do utorka, 15. lipnja 2027. godine, stoji u prijedlogu školskog kalendara koji će biti upućen u javno savjetovanje, predstavljenog u srijedu u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih.

Državna tajnica Zrinka Mužinić Bikić istaknula je kako će nastavna godina, kao i dosad, biti podijeljena u dva polugodišta. Prvo polugodište trajat će od 7. rujna do 23. prosinca, dok će drugo polugodište početi 7. siječnja 2027. i trajati do 15. lipnja 2027. godine. Za maturante nastava završava 21. svibnja 2027. godine.

ČEMU OVA PROMJENA? Zimski praznici opet u 2 dijela, čak 11 dana proljetnih praznika, polugodište počinje u četvrtak...
Prema prijedlogu, zimski praznici će ponovno biti podijeljeni u dva dijela kao pretprošle školske godine, dok su lani bili u jednom dijelu. Prvi dio zimskog odmora započet će 24. prosinca i trajati do 5. siječnja 2027., pri čemu nastava ponovno počinje 7. siječnja 2027.. Drugi dio zimskog odmora trajat će od 22. do 26. veljače 2027., s time da nastava počinje 1. ožujka.

Zimski praznici opet u dva dijela zbog velikog broja državnih praznika koji padaju na vikend

Odgovarajući na pitanje zašto je zimski odmor ponovno podijeljen u dva dijela, Mužinić Bikić rekla je kako su razmatrali situaciju iz aktualne školske godine, ali i činjenicu da velik broj državnih praznika iduće školske godine pada na vikend.

"S time nam se otvorila mogućnost da imamo nešto više odmora za učenike tijekom školske godine“, rekla je.

Dodala je kako postoje podijeljena mišljenja o modelu odmora te da dio javnosti smatra kako su bolji kraći odmori tijekom godine, dok drugi smatraju da bi odmor trebao biti u kontinuitetu tijekom siječnja.

Proljetni odmor za učenike počinje 25. ožujka 2027. i traje do 2. travnja 2027., ,a nastava ponovno počinje 5. travnja. Ljetni odmor za učenike počinje 16. lipnja 2027. godine.

Mužinić Bikić rekla je kako je riječ o prijedlogu upućenom na javno savjetovanje te da će konačna odluka ovisiti o komentarima javnosti, a trebala bi biti donesena kroz mjesec dana.

