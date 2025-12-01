Obavijesti

News

Komentari 24
NOVE PROMJENE PLUS+

Što nam donosi 2026. godina? Evo koliko će iznositi mirovine i minimalac. Stižu i poskupljenja

Piše Snježana Krnetić,
Čitanje članka: 3 min
Što nam donosi 2026. godina? Evo koliko će iznositi mirovine i minimalac. Stižu i poskupljenja
storyeditor/2025-10-21/PXL_230924_121117145.jpg | Foto: Emica ElvedjiPIXSELL

Vlada obećava rast minimalca, mirovina, standarda... Međutim, čeka nas rast cijena struje i plina te novi val poskupljenja

Nova godina, nova pravila. Od iduće godine minimalna plaća trebala bi iznositi 1050 eura bruto što je neto približno 840 eura, ovisno o prirezu općine ili grada i osobnim odbicima radnika. Riječ je o povećanju minimalne plaće za 64 eura neto, odnosno oko 80 eura bruto. Naime, u ovoj godini minimalna bruto plaća iznosi 970 eura što je neto oko 776 eura. Ekonomski analitičari već su upozorili kako će za minimalnu plaću raditi samo strani radnici jer se ostalima ne isplati. Napominju da istraživanja pokazuju kako rast minimalne plaće ne povećava nezaposlenost, ali može smanjiti profitabilnost, osobito u industrijskim sektorima.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 24
Mještani u šoku, sin usmrtio majku pa sebi oduzeo život? 'Bili su povučeni i mirni...'
UŽAS U MEDULINU

Mještani u šoku, sin usmrtio majku pa sebi oduzeo život? 'Bili su povučeni i mirni...'

Policija je u subotu u obiteljskoj kući u Medulinu, nakon zaprimljene dojave, pronašla tijelo starije ženske osobe na kojem su uočeni tragovi nasilne smrti. Nakon toga je krenula potraga za njenim sinom
FOTO Po Slavonskoj se opet može voziti u oba smjera. Evo kako se vozi kroz 'premosnicu'
GOTOVI RADOVI KOD VJESNIKA

FOTO Po Slavonskoj se opet može voziti u oba smjera. Evo kako se vozi kroz 'premosnicu'

Nova privremena regulacija znači da će vozila i u smjeru istoka i u smjeru zapada prometovati po proširenom sjevernom kolniku Slavonske avenije
Antifašistički marš u Hrvatskoj, u Rijeci ljude gađali bakljama. 'U Zagrebu je bilo 10.000 ljudi'
MASKIRANI NAPADAČI

Antifašistički marš u Hrvatskoj, u Rijeci ljude gađali bakljama. 'U Zagrebu je bilo 10.000 ljudi'

U četiri hrvatska grada, Zagrebu, Rijeci, Puli i Zadru danas u 12 sati počeli su prosvjedni marševi "Ujedinjeni protiv fašizma"

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025