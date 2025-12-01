Vlada obećava rast minimalca, mirovina, standarda... Međutim, čeka nas rast cijena struje i plina te novi val poskupljenja
Što nam donosi 2026. godina? Evo koliko će iznositi mirovine i minimalac. Stižu i poskupljenja
Nova godina, nova pravila. Od iduće godine minimalna plaća trebala bi iznositi 1050 eura bruto što je neto približno 840 eura, ovisno o prirezu općine ili grada i osobnim odbicima radnika. Riječ je o povećanju minimalne plaće za 64 eura neto, odnosno oko 80 eura bruto. Naime, u ovoj godini minimalna bruto plaća iznosi 970 eura što je neto oko 776 eura. Ekonomski analitičari već su upozorili kako će za minimalnu plaću raditi samo strani radnici jer se ostalima ne isplati. Napominju da istraživanja pokazuju kako rast minimalne plaće ne povećava nezaposlenost, ali može smanjiti profitabilnost, osobito u industrijskim sektorima.
