Foto: PIXSELL/REUTERS

Odlučeno je da se skladišni kapaciteti plina u Hrvatskoj do početka studenog, odnosno do početka ogrjevne sezone, moraju popuniti do 90 posto

Ruski Gazprom je odlučio prekinuti sve isporuke plina Bugarskoj i Poljskoj nakon što su obje zemlje odbile plaćati plin u rubljima. S druge strane, Europska komisija je osudila ovu odluku kao pokušaj korištenja energije za ucjenu. Rusi i dalje upozoravaju da odbijanje plaćanja u rubljima može prouzročiti rezove pošiljki plina.