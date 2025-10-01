Što se događa u Zaporižji? Dr. Tadić: Tamo je kaos. Rusima je nuklearka skladište oružja

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski uputio je dramatično upozorenje o stanju u nuklearnoj elektrani Zaporižja, najvećem takvom postrojenju u Europi, koje se nalazi pod ruskom okupacijom.

Situacija je, prema njegovim riječima, postala "kritična" nakon što je elektrana sedam dana zaredom bila isključena s vanjske električne mreže, što predstavlja najduži takav prekid od početka rata i opasnost bez presedana u povijesti nuklearne energije.

Zelenski je optužio Rusiju za provođenje "radijacijske ucjene", tvrdeći da sigurnost postrojenja ne može biti zajamčena dok su ruske snage prisutne.

Nuklearni terorizam

Zabrinutost je dodatno eskalirala nakon što su ukrajinske obavještajne službe objavile informacije da Rusija razmatra scenarij terorističkog napada s curenjem radijacije. Šef vojne obavještajne službe, Kirilo Budanov, upozorio je da su ruske snage postavile dodatne mine unutar i oko elektrane, uključujući i ključni rashladni bazen.

Foto: Alina Smutko

Zaporižja koju su Rusi osvojili u ožujku 2022. nije u pogonu, ali postrojenje i dalje zahtijeva stalno napajanje električnom energijom za rad sustava za hlađenje, koji sprječavaju katastrofalno taljenje jezgre. Problem je što je nuklearka odsječena od ukrajinske električne mreže i ovisi isključivo o dizelskim generatorima za hitne slučajeve.

Nuklearni fizičar dr.sc. Tonči Tadić već je u razgovoru za 24sata, upozorio na opasnost ratnih djelovanja oko nuklearnih elektrana i rekao da bi najpametnije bilo uvesti zonu zabrane leta, pogotovo na zapadu Ukrajine gdje se nalaze nuklearke černobilskog tipa.

Foto: Društvene mreže

- Uspostavljanje EU no-fly zone iznad zapadnog dijela Ukrajine najavljujem već dvije godine. Formalni povod za uspostavu no-fly zone iznad zapadnog dijela Ukrajine bit će zaštita četiri ukrajinske nuklearke s ukupno 16 reaktora, od čega su ove dvije najzapadnije "černobilskog" tipa, izuzetno ranjive na ruski napad raketama ili dronovima. Naime, EU jednostavno ne može dopustiti ponavljanje černobilske tragedije radi ruskog mahnitog bombardiranja Ukrajine, gdje će ruske rakete i dronovi prije ili kasnije, namjerno ili slučajno dovesti do havarije jednog od tih 16 reaktora - napisao je naš stručnjak. Međutim, problem je i na istoku zemlje gdje se nalazi najveća nuklearka u Europi.

- Svi reaktori koji su u postupku hladnog gašenja moraju dobivati električnu energiju izvana preko dalekovoda zato što u tim pogašenim reaktorima i dalje traje lančana reakcija, naravno ne onim intenzitetom kada je reaktor u punom pogonu, ali i dalje ostaje toplina koju treba odvoditi i dalje trebaju raditi pumpe - objasnio nam je dr.sc Tadić.

Dodao je da se ne radi o toplinskoj snazi od nekoliko stotina ili tisuća megavata nego par megavata, ali i to je dovoljno da dođe do pregrijavanja reaktora, pa se ta toplina treba odvesti.

Radioaktivni bazen

- U toj elektrani postoji bazen s istrošenim gorivom u kojem se odvijaju nuklearni procesi i taj bazen također treba hladiti uz pomoć električne energije koja se dovodi izvana. Ako dalekovoda nema, ako su onesposobljeni onda u igru dolaze generatori na dizel - rekao je Tadić i objasnio koja je razlika napajanjem generatorima i dalekovodima.

Foto: Wikimedia Commons

- Razlika je trajanje. Dizel generatori nisu predviđeni da rade tjednima ili mjesecima, to su privremena rješenja dok se ne poprave dalekovodi. Stvar je u tome da je Zaporižja bila spojena na dalekovod sa slobodnog djela Ukrajine. Rusi ju tu žele odspojiti i spojiti na okupirane krajeve i da se el. energijom opskrbljuje iz Rusije.To je protivno Ženevskoj konvenciji. Ona u ovom trenutku električnu energiju može dobivati samo iz slobodnog djela Ukrajine, to Rusima naravno ne odgovara - rekao je Tadić i objasnio prijeti li novi Černobil ili Fukušima.

- Ako ne postoji odgovarajuće hlađenje onda može doći do taljenja reaktora, ali ni izbliza kao što je bilo kod Černobila. Tada je taljenje došlo u punom pogonu, a ovdje su reaktori ugašeni već tri godine. Tamo sada vlada hladno gašenje. Ipak, ako dođe do oštećenja jednog dana kada će se reaktori upogoniti, to će biti puno teže. Ima šest reaktora koji ne rade, ali su u postupku hladnog gašenja što znači da moraju dobivati struju iz vana da bi se hladili dok god je elektrana isključena - objasnio nam je nuklearni fizičar.

Zašto ne napaja samu sebe?

S obzirom na to da Zaporižja ima šest reaktora, nameće se pitanje zašto ne opskrbljuju jedan drugog, zašto se nuklearka sama ne opskrbljuje strujom.

- To bi bilo logično, ali iz nekog razloga Rusi to ne rade. Važno je naglasiti da sve što se događa tamo je pod nadležnošću ruske okupacijske vlasti. Rusija je i službeno elektranu odvojila od ukrajinskog Energoatoma i prebacila ga pod ruski Rosatom. Svi zaposlenici u toj nuklearki bili su prisiljeni dati otkaz ili pristati na nove vlasnike. Time se krši ključno pravilo, a to je očuvanje integriteta upravljanja nuklearkom. Ako u upravi u ustroju nuklearke imaš određenu razinu stručnosti, kadar koji je tamo radio desetljećima, ne možeš njih bacit s posla a da ne dovedeš stručnu zamjenu, a to je tamo slučaj - objasnio nam je gospodin Tadić.

Skladište oružja

Dodao je da je problem što tamo vlada nered.

- Skladišti se oružje blizu reaktora u nadi da ih Ukrajinci neće gađati. Nuklearka služi kao topnički i raketni položaj s kojeg se gađa Ukrajina pod pretpostavkom da ju Ukrajinci neće gađati. Ona sada služi kao velika vojarna - otkrio je zabrinjavajuću činjenicu dr.sc. Tadić.

Zaključio je da je važno naglasiti da sve što se tamo događa krši Ženevske konvencije.