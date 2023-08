Što se krije iza iznenadnog Vladinog sukoba s bankarima? I kako bi građani mogli profitirati

Vlada Andreja Plenkovića odlučila je napraviti presedan s višestrukim posljedicama. Nakon što su prvi put od samostalnosti proljetos omogućili da građani ulažu u državni dug i pritom zarađuju gotovo četiri puta više nego da taj novac drže u banci, sad saznajemo da je plan pokriti cijelo potrebno zaduživanje države do kraja godine kroz ponudu duga građanima. Ne bankama, mirovinskim fondovima i ostalim institucionalnim investitorima. Građani će imati prednost, a tek ako ne bude dovoljno interesa, ići će se prema drugima. Država se ove godine planirala zadužiti 8,3 milijarde eura, a 6,3 milijarde eura je već odrađeno. Ostaje dvije milijarde eura koji će se ponuditi građanima na jesen kroz narodnu obveznicu i trezorske zapise. Obveznice su dužnički instrument koji ima dužu ročnost, a one proljetne su izdane na rok od dvije godine. To znači da oni koji su ih kupili jednu godinu dobiju kamate, a drugu kamate i cijeli uloženi iznos. Trezorski zapisi se isplaćuju brže, uglavnom kroz pola ili jednu godinu, kad se vraća sve uloženo i kamata.