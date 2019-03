Što se zbiva u Zokijevoj glavi? Šuti i čeka. Kolinda pada sama

Polako..., kaže Milanović prijateljima s kojima se redovito čuje i koji ga, osluškujući navijačko grotlo oko njega, nagovaraju na kandidaturu. Njemu se nikamo ne žuri. On doista može sjediti na obali rijeke i čekati da valovi izbace trupla protivnika koji se svojski trude na vlastitom političkom utapanju.

Logika tog čekanja savršeno je jasna: ući će u utrku ako se pokaže da ima realne šanse za pobjedu, a dotad će, bez obaveze, povremeno bacati oko na semafor, na kojemu, ni kriv ni dužan, sve bolje kotira. Bez ijedne izjave o sudjelovanju na izborima u drugom krugu bi, po Ipsosu, razlika između Zorana Milanovića i aktualne predsjednice Kolinde Grabar Kitarović bila tankih 12 posto, što je i više nego dostižno, naročito ako mu ruku opet pruži čudotvorni Braun. Sun Tzu kaže da nije vrhunac umijeća zabilježiti stotinu pobjeda iz stotine bitaka, već svladati neprijatelja bez borbe. Pobijedit će, misli drevni strateg, onaj koji zna kad se može tući, a kad ne smije... A Milanović čeka taj trenutak i gomila vojsku, kaneći napasti s neočekivanih pozicija: dio desnice u njemu je prepoznao kvalitetnog Hrvata, pa vapi za njegovim povratkom. Dokaze ima, i to najjače: srpski su ga tabloidi proglasili “poglavnikom”, zaratio je s Merkel u ime hrvatskog suvereniteta, u Hercegovini ga obožavaju, a jedan bivši suradnik generala Glasnovića njegov je vatreni fan!?

Uza sve to Milanović je svojedobno opleo, politički nekorektno, i po Plenkovićevoj “mami lekarki”, što mu premijer - a i pristojniji dio javnosti - nikad nije oprostio. Zbog tih se riječi “El Bahatee”, međutim, nije ni pomislio ispričati. Svoje uvrede uvijek objašnjava, nikad ne okajava. No ono što mu je još do jučer figuriralo kao nedostatak sutra bi se moglo pokazati strateškom prednošću.

Zadnji hrvatski suverenist

Jučerašnja “desna skretanja” zbog kojih su ga birači tradicionalne ljevice surovo kaznili sutra bi mogao naplatiti.

- Ako se Zoran Milanović kandidira na predsjedničkim izborima, protiv Kolinde, bit će to, kako kod nas mrtvi djedovi uvijek predstavljaju živi politički kapital, neobičan sraz. Tući će se Zokijev djed ustaša protiv Kolindina none partizana - kaže nam dobar poznavatelj političke scene, pomalo sarkastično, ali ne i netočno, pa sve završava duhovitim komentarom:

- Onda bi ustaše glasale za dedu partizana samo zato da unuk ustaše ne postane predsjednik. Koja shizofrenija!

Milanović doista uživa simpatije onoga kruga ljudi koji nikad nije simpatizirao ni jednoga kandidata s ljevice, zato što su ga čak i njegovi kritičari, nakon odlaska, opisivali kao “zadnjeg hrvatskog suverenista”. Desnica, naime, suverenitet uvijek doživljava kao robu za trgovinu, monetu za potkusurivanje - njima nikad nije u pitanju kupoprodaja nego uvijek samo cijena (imamo slučaj Ine, koja je “prodana” za deset milijuna eura, ZERP-a i mnoge druge).

A Milanović se drznuo ući u fajt s Angelom Merkel zbog izručenja hrvatskih obavještajaca, i da odluka hrvatskog suda (na koji je desnica imala presudan utjecaj) nije bila onakva kakva je bila, on se iz tog fajta vjerojatno ne bi povukao, a jedini se upleo i u blokadu srpskih granica.

To je ono što desnica sad zaziva od Plenkovića i Kolinde, ali neće joj biti uslišeno. Milanović je taj rat izgubio, ali je pokazao da je spreman u njega ući.

Zoran Milanović se, doznajemo iz njegova kruga, o kandidaturi neće izjašnjavati prije europarlamentarnih izbora.

- Ovlasti predsjednika su male, nebitne u usporedbi sa šefom vlade. A on je to okusio.

Kolinda u problemu

I on se, svojedobno, u privatnim razgovorima dvoumio treba li Hrvatskoj izravan izbor šefa države. Nikad nije rekao da ne treba, ali dvojba ostaje o načinu izbora, dakle Sabor vs. birači - rekao nam je jedan Milanovićev prijatelj. Život bivšeg čelnika SDP- a sada je lijep. Ima posla, dobro zarađuje, a supruga Sanja Musić Milanović kaže da joj ne fali njegova politika.

Život im je miran. Lova za izbore nije mu problem. Već su ga neki od investitora zvali i nudili se. Budžet je oko 10 milijuna kuna, a Kolindi će HDZ dati samo tri milijuna. A aktualna predsjednica Grabar Kitarović je u neviđenom političkom problemu. Ostaje bez političke platforme, bez izborne baze. Prigoda se nudi. A treba dodati i još jednu novost na političkoj sceni: glasači HDZ-a radije bi podržali Milanovića nego nju. Desnica u Hrvatskoj zadnjih dana prolazi neku vrstu katarze.

Gotovo svaki sugovornik s kojim smo razgovarali, a koji zastupa desne ideološke stavove, od liječnika do utjecajnih političara ili novinara, rekao nam je nešto što je do prije pola godina bilo gotovo nemoguće čuti: - na predsjedničkim izborima glasat će za bivšeg šefa SDP-a Zorana Milanovića! Aktualna predsjednica Kolinda Grabar Kitarović toliko ih je razočarala, govore nam, promjenom retorike i okretanjem u centar, pa čak i lijevo, da nema šanse da joj ponovno daju glas.

- Ako bi Tomislav Karamarko bio nezavisni kandidat, mi bismo glasali za njega u prvom krugu, ali u drugom bismo glas dali Milanoviću - govori nam sugovornik koji smatra da je bivši premijer veći domoljub od bilo kojeg političara u zemlji i da je jedino on imao hrabrosti odgovoriti Vučiću u Srbiji onako kako “njen frend Vučko” zaslužuje. Nikome se nije, nastavlja, dodvoravao, a njegov premijerski mandat sad opisuje izrazito državničkim.

Foto: Igor Soban/PIXSELL

Sve da napakoste Kolindi

Na pitanje zašto su onda ljudi, čijoj grupaciji i sam pripada, istom tom Milanoviću prijetili plinskim bocama i neumorno štrajkali na Markovu trgu, a istoj toj predsjednici klicali kad je pobijedila - ne zna odgovoriti. Ni drugi sugovornik nije znao reći kako je moguće da nekoga koga su do jučer smatrali izdajnikom sad žele vidjeti na Pantovčaku. Objašnjenja nema, a Zoran Milanović sad želi naplatiti epizodu s braniteljima iz 2016.godine, za koju su svi tad govorili da ga je stajala izbora. Desnica se, naime, ujedinjuje u naumu da Kolindi Grabar Kitarović zagorča izbore, odnosno da ih ona izgubi.

- Razočarala nas je, a Tomislav Karamarko, koji nama najviše odgovara, ne može dobiti izbore, ali može nekih 15 posto. Dovoljno je to da joj opasno pomrsi račune. Karamarko uzima Kolindi Grabar Kitarović, a da cijela desnica u drugom krugu glasa za Milanovića i eto nam novog predsjednika - opisuje naš sugovornik jedan scenarij koji možda ima elemente fantastike, ali nije posve nerealan. On smatra da će za Milanovića na kraju glasovati i glasači Neovisnih za Hrvatsku kao i oni koji su simpatizeri Željke Markić.

HDZ, govori nam drugi sugovornik i pripadnik desne struje HDZ- neće aktivirati teren kao na prošlim izborima.

Tako se sada čini, iako bi, nastavlja, Plenkoviću bilo bolje da ipak ima pobjednika. Sve ovisi o rezultatima izbora za Europski parlament.

U igru ulazi svjež i odmoran

- Ako HDZ na tim izborima osvoji četiri mandata, što je loš rezultat, Plenković mora dobiti predsjedničke izbore inače je on sam gotov. HDZ bira novog predsjednika - objašnjava naš sugovornik iz desnoga krila stranke te dodaje da Kolinda Grabar Kitarović treba vratiti povjerenje desnice.

- Milanović u igru ulazi svjež, odmoran. Priča se da još nije odlučio hoće li u utrku, ali ga njegovi najbliži nagovaraju. Pa njemu treba posao, ljudi moji, on će sigurno objaviti na ljeto da ide. Sad još ne jer ovako sve drži u neizvjesnosti, a rejting mu svejedno raste - govori nam čovjek blizak SDP-u te dodaje da će u utrku ući kao kompletno novi Zoki, tolerantan, nimalo bahat, ali s epitetom velikog domoljuba.

- Siguran sam, odnosno dao bih lijevu ruku da Zoran Milanović neće napraviti niti jednu grešku, a u debatama će biti najbolji. Karamarko će, ako se i on odluči za utrku, sigurno izbjeći sučeljavanje, dok će se s njim na kraju nositi Kolinda Grabar Kitarović - govori naš sugovornik te dodaje da oko Milanovića zaista postoji krug ljudi koji ga opasno nagovaraju da iskoristi trenutak koji se nikad više neće ponoviti.

- On nosi u sebi eros za politikom, strastven je. Ali i predsjednica je takva, pa će to biti zanimljiv dvoboj. Mišljenja sam da će predsjednica na kraju odnijeti pobjedu - govori nam sugovornik blizak vrhu HDZ-a te dodaje kako će desnica glasovati za Milanovića samo da njoj napakosti. I zato ih, kaže, smatra licemjerima.

Kako god bilo, Milanović računa na to da će Kolinda Grabar Kitarović sama sebi propucati koljena mnogo efikasnije nego što bi on, čak i ako bi ga jako držalo govorničko nadahnuće (a on tu zna biti vrlo vrlo lucidan) to mogao učiniti. A što na sve to kaže desnica pročitajte u novom broju Expressa.