'Što smo do sad u misijama sudjelovali nelegalno? Do sad se praksa nije problematizirala'

Prozvat će oni sami sebe, svojim ponašanjem. Ja nikad nisam koristio težak rječnik iako mislim da sam imao najviše argumenata od svih za to, suzdržavam se i radim svoj posao. Odluka je jasna, ako nema dvotrećinske većine, hrvatska vojska ne ide u ovaj dio misije, a onda neka oni koji su glasali protiv obrazlažu, poručio je ministar obrane Mario Banožić kojeg su novinari u tijeku rasprave u Saboru o obuci ukrajinskih vojnika upitali hoće li sve one koji budu glasali protiv toga prozvati rusofilima, putinofilima i podržavateljima ruske agresije.

Na teze oporbe da odluka nije mogla doći na raspravu u Sabor jer traženje suglasnosti predsjednika Republike nije traženo u skladu s Ustavom, zakonima i Poslovnikom Vlade ponovio je stav kako je ishodovanje predsjednikove suglasnosti tražena u skladu sa zakonom. Naime, oporba tumači da je predsjednik Vlade trebao tražiti suglasnost, a Banožić tvrdi da i on kao čelnik ministarstva obrane to može navevši kako je i ranije upravo on slao zahtjeve na Pantovčak, Milanović ih potpisivao, baš kao što su tako radili i bivši ministri s bivšim predsjednicima te da se nikad to do sada nije problematiziralo.

- U Poslovniku Vlade se kaže da čelnik tijela, u ovom slučaju sam to ja, prikuplja nadležna mišljenja i suglasnosti za sudjelovanje Oružanih snaga u misijama. I to je tako poslano kao što je poslano u svim dosadašnjim redovnim procedurama. Nikada to nitko nije stavljao pod upitnik - poručio je.

Dio oporbe je na današnjoj raspravi istaknuo kako bi odluku o obuci ukrajinskih vojnika podržali u slučaju da se ispoštuje procedura i da novu suglasnost zatraži predsjednik Vlade. Banožić poručuje kako od novog slanja neće biti ništa jer je, ponavlja, sve zakonito i u slučaju kad je suglasnost tražio on kao ministar.

- Nemam što mijenjati, odluka je tu i ne može se sad netko skrivati iza nečega što funkcionira već 10 godina. Izvukao sam u zadnjih 10 godina najmanje 20-ak odluka u kojima je suglasnost tražio ministar. Znači, mi smo do sad, po tumačenju nekih zastupnika, sudjelovali u nekim misijama nelegalno. Vidite koliko to nema odgovornosti u tezama koje se iznose. Ali, hajde da to ne utvrđuje Banožić, zna se tko to treba utvrditi - rekao je.

Osvrnuo se i na izjavu premijera Andreja Plenkovića koji je istaknuo da je ova rasprava i glasanje o ovoj odluci za njih u vladajućoj većini i HDZ-u win-win situacija bez obzira na ishod. Novinari su ga pitali je li stvarno riječ o želji da Hrvatska pomogne Ukrajini ili je ustvari ova odluka svedena na politička prepucavanja, kako sugerira Plenkovićeva izjava, a Banožić poručuje "naravno da nije."

- Ali morate biti svjesni da pojedini saborski zastupnici bez ikakve odgovornosti izlaze van i iznose ovakve stvari. A onda kad dođe do glasanja, ne možeš više reći da nije u skladu sa zakonom pa ćeš se izuzeti, što je napravio Franko Vidović jučer. Znači, dobio je dopis iz Vlade, dobio kopije prijašnjih odluka koje su prošle Odbor za obranu dok je on predsjednik i nikada ništa nije bilo sporno, a sada odjednom da bi pobjegao od cijele priče kaže da će se izuzeti i otići sa sjednice - rekao je dodavši kako postoje zastupnici koji su potpuno nepripremljeni ušli u ovu temu i govore krive teze.

- I to je ovo što me pitate za Plenkovića, sada na ovakvim temama vidite koliko se saborski zastupnici pripremaju, koliko duboko ulaze u temu i sudjeluju u ovakvo važnim odlukama - istaknuo je navevši zastupnika Suverenista Željka Sačića koji je na Odboru potpuno krivo da NATO ne podržava ovu misiju.

Na pitanje zašto se prije iskazivanja spremnosti na Vijeću za sudjelovanje u ovoj misiji nije razgovaralo s predsjednikom Milanovićem, Banožić je istaknuo kako se odluka, kao i sve druge, kreirala zajedno s Glavnim stožerom OSRH te da načelnik Glavnog stožera redovno izvještava predsjednika.

- I na taj način sam ja uvjeren da je on na vrijeme bio upoznat s obučnim aktivnostima - rekao je.

Na pitanje je li spreman podnijeti ostavku kako bi rasteretio Vladu problema komunikacije s predsjednikom države, s obzirom na disfunkcionalnost njihova odnosa, Banožić je odgovorio da nije.

- Naravno da nisam, ja ću svoj mandat završiti časno i pošteno, kako sam ga i počeo i rezultat mog mandata će biti u razumijevanju cijele Vlade i premijera o nužnosti ulaganja i modernizacije Hrvatske vojske, što i činimo, a rezultat toga je da imamo najveće proračune i da su poboljšani uvjeti rada vojnika, za razliku od prijašnjih vremena - poručio je Banožić.

Najčitaniji članci