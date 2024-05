Što smo se sunčali, sunčali smo se: Od utorka opet pljuskovi s grmljavinom, upalili žuti alarm

Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima te nestabilno. Osobito u drugom dijelu dana mjestimice kiša te pljuskovi s grmljavinom, uglavnom u unutrašnjosti. Pritom pljuskovi lokalno mogu biti izraženi. Ujutro na kopnu ponegdje magla. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, mjestimice prolazno i jak, a na Jadranu i jugozapadni, navečer na sjevernom dijelu bura. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom od 9 do 14, na Jadranu od 14 do 18, najviša dnevna između 22 i 27 °C, prognoza je to Državnog hidrometeorološkog zavoda za utorak.

Foto: DHMZ

Za Kvarner i Kvarnerić, zagrebačku, karlovačku i gospićku regiju za sutra je označen žuti meteoalarm što označava da je vrijeme potencijalno opasno. Meteorolozi za ove regije predviđaju moguća jača grmljavinska nevremena te jake udare vjetra na Kvarneru.

Na istoku Hrvatske dan će početi sunčano, ali poslijepodne stižu pljuskovi s grmljavinom osobito u zapadnoj Slavoniji.

Foto: DHMZ

U središnjoj Hrvatskoj uz promjenjivu naoblaku od sredine dana pljuskovi i grmljavina bit će češći, moguće ponegdje i izraženiji uz prolazno umjeren do jak sjeverni vjetar. Bit će toplo, nekima i sparno.

U gorskoj Hrvatskoj bit će promjenjive naoblake uz mjestimične pljuskove i grmljavinu. Od sredine dana lokalno su moguće i obilnije oborine.

Sunčanije, ali ne i posve stabilno bit će na sjevernom Jadranu pa se ne može isključiti mogućnost pljuskova, osobito u Istri.

Foto: DHMZ

Na srednjem Jadranu bit će djelomice sunčano. U unutrašnjosti Dalmacije uz jači razvoj oblaka mjestimice su mogući pljuskovi i grmljavina. Na krajnjem jugu Hrvatske uz promjenjivu naoblaku može biti pljuskova s grmljavinom, osobito je ta mogućnost izražena u zaobalju, prognozira meteorologinja Dunja Plačko-Vršnak.

Ništa bolje neće biti ni u ostatku tjedna. Nastavit će se promjenjivo vrijeme, a od četvrtka se mogu očekivati izraženiji pljuskovi. U petak će biti i manje toplo.