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AMIR HODŽIĆ I PEZEROVIĆ PLUS+

Što to budući potpredsjednik Sabora radi s 'kraljem žira'? 'Surađujemo, nismo prijatelji...'

Piše Ivan Pandžić,
Čitanje članka: 3 min
Što to budući potpredsjednik Sabora radi s 'kraljem žira'? 'Surađujemo, nismo prijatelji...'
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Zijad Pezerović vodi županijsko vijeće Bošnjaka, koje je snažno stalo iza Armina Hodžića u kampanji kada su Bošnjaci dobili svog zastupnika koji je u koaliciji s HDZ-om. Pezerović je ušao i u nacionalno predsjedništvo...

Po meni je sramota da nas predstavlja osoba s biografijom poput Pezerovićeve, ali sigurno sam u manjini. I naš saborski zastupnik i predsjednik Nacionalnog vijeća Bošnjaka, Armin Hodžić, je uz njega jer ipak je interes jači, kaže nam jedan od politički aktivnih Bošnjaka iz Vukovarsko-srijemske županije.

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Komentari 34
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Papa Lav XIV. (71) operiran je u utorak u rimskoj bolnici Gemelli, a tijekom zahvata potvrđeno je da boluje od raka pluća. Liječnici su mu odstranili donji režanj desnog plućnog krila. O mogućim rizicima, kirurškim zahvatima i izgledima za izlječenje za 24sata govorio je prof. dr. sc. Dubravko Jalšovec, predstojnik Klinike za torakalnu kirurgiju KBC-a Zagreb na Rebru

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