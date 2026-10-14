Zijad Pezerović vodi županijsko vijeće Bošnjaka, koje je snažno stalo iza Armina Hodžića u kampanji kada su Bošnjaci dobili svog zastupnika koji je u koaliciji s HDZ-om. Pezerović je ušao i u nacionalno predsjedništvo...
AMIR HODŽIĆ I PEZEROVIĆ PLUS+
Što to budući potpredsjednik Sabora radi s 'kraljem žira'? 'Surađujemo, nismo prijatelji...'
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Po meni je sramota da nas predstavlja osoba s biografijom poput Pezerovićeve, ali sigurno sam u manjini. I naš saborski zastupnik i predsjednik Nacionalnog vijeća Bošnjaka, Armin Hodžić, je uz njega jer ipak je interes jači, kaže nam jedan od politički aktivnih Bošnjaka iz Vukovarsko-srijemske županije.
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