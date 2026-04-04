Što to radi Penava i zašto je s 6015 eura bolje plaćen čak i od Plenkovića, ali i Tomaševića?

Šef Domovinskog pokreta Ivan Penava je početkom godine imao ušteđeno 64.000 eura i njegovoj supruzi nije bio nikakav problem iskeširati 36.000 eura za još jedno građevinsko zemljište. Na njemu će Penave, kako smo objavili, sagraditi obiteljsku kuću za što će morati podići i kredit. Ali dok je glava obitelji u politici i Saboru, ni taj kredit im neće biti problem otplaćivati.

Ivan Penava je drugi najplaćeniji političar u zemlji, a veću plaću od njega ima samo predsjednik Zoran Milanović. Penavi svaki mjesec s dodacima na račun sjedne točno 6015 eura neto. Ali to nije sve. Kao i ostalim zastupnicima koji nisu iz Zagreba i imaju unajmljen stan, Sabor im uplati još 650 eura za najam. I 75 eura za režije. Penava svoj unajmljeni stan plaća 1200 eura mjesečno, pa eto, mora još 550 eura platiti iz vlastitog džepa.

Penava ovu visoku plaću s dodacima dobiva jer je potpredsjednik Sabora. Ta funkcija nije previše zahtjevna. Jednom do dva puta tjedno vodi sjednice kada Sabor zasjeda umjesto predsjednika Gordana Jandrokovića. Stigne se na toj funkciji baviti i strankom, ali i voditi lani osnovano Povjerenstvo za utvrđivanje sudbine žrtava zločina počinjenih nakon Drugog svjetskog rata iako konkretnije rezultate tog rada još čekamo. Za tu funkciju ne dobiva dodatne naknade.

Ali iako nema baš zahtjevnu funkciju na mjestu potpredsjednika Sabora, Penava je plaćeniji i od premijera Andreja Plenkovića i od predsjednika Sabora Gordana Jandroković i od svih ostalih potpredsjednika Sabora. Plaćen je i značajno više od onih koji vode velike gradove, poput zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića ili splitskog čelnika Tomislava Šute. Plaćen je više i od čelnika najveće državne tvrtke Vice Oršulića koji je na čelu HEP-a.

Pa u čemu je tajna? Nekoliko je stvari koje mu idu na ruku, pa primjerice, iako je Penavi bruto plaća niža i od Plenkovićeve i Jandrokovićeve, opet mu više od njih sjedne na račun svaki mjesec.

Osnovna plaća mu je 5683 eura neto. Ona je,u bruto iznosu, dobivena množenjem osnovice koja je 2024. godine porasla za više od 80 posto i koeficijenta za mjesto potpredsjednika Sabora. Isti koeficijent i istu osnovicu imaju i potpredsjednici Vlade, ali oni zarađuju manje od Penave.

Tri su osnovna razloga za to: Penava je prijavljen u Vukovaru i tamo plaća porez. Porezna stope u Vukovaru su 20 i 30 posto, a u Zagrebu 23 i 35 posto. Ali Vukovar jedini ima još jednu olakšicu, a to je da se iznos porez još umanjuje za 50 posto, odnosno u konačnici Penava plati upola manje poreza nego što bi platio da nema te dodatne olakšice. Uz to, Penava ima dvoje malodobne djece koji su prijavljeni na njemu, pa to nosi dodatne olakšice i raste mu neto plaća.

Ali ključ je u poreznom tretmanu Vukovara. Jer Plenković, primjerice, ima troje malodobne djece i veću olakšicu, ali zaradi mjesečno 5.738 eura, a Penava 5.683 eura osnovne plaće. Ali iako je osnovna plaća manja, Penava ga ipak prestiže.

On ima još dva dodatka koje premijer nema. Prvi je saborski paušal koji imaju svi zastupnici. On iznosi 199 eura mjesečno neto. Drugi je naknada za odvojeni život koju Penava koristi i koja iznosi 133 eura. Sve to zbrojeno gura ga na plaću od 6015 eura neto i drugo mjesto najplaćenijih političara.

To je kada se uspoređuje s kolegama iz Vlade i Sabora. Gradonačelnici i načelnici pak imaju ograničene koeficijente zavisno od broja stanovnika. Zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević je lani sebi podigao plaću, ali ona je sad 4558 eura. Čelnik Splita Tomislav Šuta je na 4291 eura plaće jer vodi drugi najveći grad u Hrvatskoj.