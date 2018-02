Stop stranim ilegalnim kladionicama na internetu

Nakon zadnjeg povećanja stopa poreza u 2015. godini kojim su najviše pogođeni igrači koji igraju za manje dobitke (do 750 kn) ukupni prihodi od klađenja su drastično pali, a prema nekim procjenama državni proračun gubi preko milijardu kuna godišnje. U zemljama EU taj su problem riješili blokiranjem IP adresa i transakcijskih računa stranim ilegalnim Internet priređivačima dok se kod nas još uvijek nitko ne bavi tim problemom.

Prema procjenama Hrvati godišnje troše oko 3 milijarde kuna u stranim kladionicama, a time više od milijardu kuna svake godine gubi naš državni proračun. Stručnjaci smatraju da trenutna, a i bilo koja nova porezna opterećenja stvaraju kontraefekt – pražnjenje proračuna. S druge strane, sprječavanjem stranih ilegalnih internet kladionica u vrlo kratkom roku u proračun bi se slio novac dovoljan za npr. osnivanje Fonda za inovativne terapije, sport te druge proračunske potrebe. Stoga nisu jasne najnovije inicijative koje se zalažu za povećanje poreza.

Foto: Grgur Zucko/PIXSELL

S druge strane legalna industrija klađenja u 2017. je uplatila oko 750 milijuna kuna direktno iz prava priređivanja igara u državni proračun (kroz godišnje koncesijske naknade, mjesečne naknade i poreze), a još 300 milijuna kuna indirektno (kroz ostala davanja - poreze i doprinose u odnosu na plaće radnika, PDV, poreze od zakupa itd.). Dakle preko milijardu kuna godišnje ukupno ili gotovo isti iznos koji država gubi zbog nelegalnih priređivača.

Domaće kladionice u nezavidnom su položaju u odnosu na ilegalne strane on-line kladionice. Po zakonu, domaće kladionice moraju provoditi zabranu primanja uplate maloljetnika, dok isto ne provode strane ilegalne internet kladionice. U posljednjih nekoliko godina broj koncesionara igara na sreću s 18 pao je na 6, zatvorene su mnoge kladionice i izgubljeno tisuće radnih mjesta, a proračun izgubio sredstva od koncesija.

Naknade i porezi koje plaćaju priređivači i igrači

Ilegalnim priređivačima na ruku ide i činjenica da su u Hrvatskoj jedni od najviših poreza na dobitke. Porez na dobitke se od 2015. plaća na sve dobitke po stopi od 10% na dobitke do 10.000,00 kuna, po stopi od 15% na dobitke iznad 10.000,00 kuna do 30.000,00 kuna, po stopi od 20% na dobitke iznad 30.000,00 kuna do 500.000,00 kuna te po stopi od 30% na dobitke iznad 500.000,00 kuna.

Visina godišnje naknade određena je Zakonom o igrama na sreću, plaća se u fiksnom iznosu i prihod je državnog proračuna. Za svaku vrstu igara koju priređivač priređuje određena je posebna godišnja naknada pa tako za priređivanje igara na sreću u casinima, plaća se godišnja naknada u iznosu od 500.000 kn za svaki casino. Za priređivanje casino igara on-line plaća se godišnja naknada u iznosu od 3.000.000 kn. Za priređivanje pak klađenja putem uplatnih mjesta (kladionica) i samoposlužnih terminala (tzv. kladomata), godišnja naknada iznosi od 1.000.000 kuna. No, ako priređivač priređuje on-line igre, plaća godišnju naknadu u iznosu od 3.000.000 kuna...



