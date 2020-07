Ravnateljica splitskog HZJZ-a: 'Ima još pozitivnih sa svadbe u Splitu, postrožit ćemo mjere'

Ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak kaže kako će, s obzirom na rast broja zaraženih upravo s takvih okupljanja, izdati nove, strože preporuke

<p>Kako <strong><a href="https://www.jutarnji.hr/vijesti/hrvatska/maske-postaju-obavezne-a-stozer-ce-danas-donijeti-jos-odluka-saznali-smo-o-cemu-se-radi-15007147">Jutarnji list </a></strong>neslužbeno doznaje, Nacionalni stožer kreće se s uvođenjem obavezne samoizolacije za osobe koje dolaze iz Srbije i BiH. Kako bi se smanjila mogućnost prijenosa korona virusa, stožer razmatra da će okupljanja ograničiti do sto ljudi te da će maske biti obavezne u svim zatvorenim prostorima. </p><p><strong>Pogledajte Vučićev govor oko prosvjeda u Beogradu: </strong></p><p>Tako bi se u četvrtak trebalo obavjestiti o dvotjednoj samoizolaciji za one koji ulaze u Hrvatsku iz Srbije i BiH. </p><p>Ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo <strong>Krunoslav Capak</strong> kazao je kako će, s obzirom na rast broja zaraženih upravo s takvih okupljanja, izdati nove, strože preporuke.</p><p>- Poznata je činjenica da je bilo nekoliko vjenčanja gdje se dogodilo više zaraza. Danas primamo vijesti od prošlog vikenda. Stožer je danas naširoko raspravljao o toj temi i odlučili smo da u ovom trenutku nećemo ograničavati ni zatvarati, nismo ni mislili, nego da ćemo razmisliti o novim preporukama - rekao je za Capak za <a href="https://www.rtl.hr/vijesti-hr/korona/3847678/krunoslav-capak-za-rtl-danas-govori-o-mogucim-novim-uputama-stozera/" target="_blank">RTL Danas</a> i dodao:</p><p>- O tome da se vodi evidencija, da se daju preporuke da se međusobno ne rukuje, ne čestita, ne ljubi, da ne bude pladnjeva, nego da se hrana dijeli individualno. Te će preporuke biti gotove do kraja tjedna i nadamo se da će već ovaj vikend biti implementirane.</p><p>U Hrvatskoj su u srijedu zabilježena 53 nova slučaja zaraze kroonavirusom, jedna je osoba umrla, a od trenutno ukupno 934 oboljelih 91 se osoba nalazi u bolnicama, izvijestio je u srijedu Nacionalni stožer civilne zaštite.</p><p> </p>